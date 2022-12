People’s Choice Awards 2022: quiénes fueron los mejores y peores vestidos de la alfombra roja

Nuevamente, los looks de las estrellas quedaron bajo la lupa de los expertos consultados por Infobae

Con el Barker Hangar de Santa Mónica, en California, como escenario principal, las estrellas desplegaron todo su glamour en la alfombra roja de los People’s Choice Awards 2022. Nuevos estilos, vanguardia y algunos puntos controvertidos, fueron todos aditamentos únicos de una noche donde los premiados fueron elegidos por los fans. En dialogo con Infobae, Maureene Dinar, Benito Fernández y Camila Romano analizaron cada uno de los looks.

Según señalaron los expertos, el metal fue uno de los materiales más elegidos, al igual que las transparencias, la piel al descubierto y los brillos. Quiénes dieron con el estilo de la noche.

Quiénes fueron los mejores vestidos de los People’s Choice Awards 2022

La legendaria Carmen Electa hizo gala, no solo de su look, sino también de su figura.

En diálogo con Infobae, Dinar indicó que “el tiro alto, pero separado y atrapado a los costados con cadena, que a su vez hace cinturón, con la combinación en negro y plata, es la tendencia de la temporada que arranca en pocos días. La tendencia de metal prendas de metal o tejidos metálicos”.

Ellen Pompeo, quien se posicionó como una estrella de la pantalla chica norteamericana, se encontró con sus colegas del elenco de Grey's Anatomy /

Para Fernández, “la camisa con el pantalón y el género trabajado y bordado, me gusta. Por ahí lo que lo veo es muy cerrado, lo hubiese abierto. Y si no se animaba al escote, le podrían haber puesto por debajo una musculosa de encaje o transparente en un color con contraste. Pero me gusta mucho, que se anime a pantalón”.

Romano, en tanto, destacó el look de la estrella del programa norteamericano ‘Bachelorette’, Gabby Windey. “Es un vestido strapless negro con detalles en blanco, super al cuerpo y con guantes de tul. Me parece muy sexy y elegante. Me encanta el detalle de los anillos por encima de los guantes”.

La modelo norteamericana Emma Hernan que es furor en las redes sociales, también lo fue en la alfombra roja de los People's Choice Awards / Crédito: AFP

“Divina está trabajado con bordados, con drapeado y con tul en el escote para sostener el escote. Tiene un tajo muy profundo e irregular. Además, las sandalias son del mismo color: nude”, señaló Dinar.

Flavia Laos, de Perú, fue elegida como la Influencer latina del año / (Crédito: AFP)

“Es tendencia el escote y el drapeado, pero ya lo vimos. Podría haber ido a algo más novedoso. Lo que rescato es la elección del color”, indicó Fernández

Sobre este look, Dinar indico: “Es un traje tipo esmoquin muy moderno con dos tiras que hacen de botón en la delantera, una mezcla de esmoquin con Frac, dejando el ombligo a la vista y el cuello como tiene diagonal”. “Es un sí”, advirtió.

Olivia Wilde deslumbró a todos los presentes con su espectacular modelo de Dior

Sobre Olivia Wilde, Fernández afirmó: “Se la ve muy linda a ella, me gusta mucho el escote, que sea como un viso, con el bretel finito y el cinturón. Pero el culotte es un recurso muy usado. Hubiese hecho otra cosa”.

Carrie Underwood ganó el premio al Mejor artista country y afirmó: “Es como un regalo de navidad temprano para mí”

Sobre Carrie Underwood, Dinar aseguró: “Este me gustó, es un traje da la impresión de que es un terciopelo bordado y labrado con brillos. Es muy lindo”.

Quiénes fueron los peores vestidos de los People’s Choice Awards 2022

La cantante y actriz Erika Jayne fue la que más rechazos ganó por parte de los expertos (Crédito: AFP)

Erika Jayne obtuvo las “peores notas” de los expertos. “Horrible, parece un vestido de látex intervenido en negro y blanco muy ajustado al cuerpo”, indicó Dinar. “No me parece que diga nada, no me gusta. Estaba para algo con más tendencia”, sumó Fernández.

Shania Twain fue reconocida como Icono de la música 2022

Romano, al describir el look de Shania Twain, aseguró: “¡Me cuesta hasta describirlo! Es un mix de muchos elementos que no me gustan, el vestido esta compuesto por un top de microtul todo transparente, y la falda de chiffon, sumado a los elementos animal print. ¡Es un montón! No me gusta para nada, entiendo que buscar romper las reglas y llamar la atención con su outfit, pero me parece un disfraz”.

“Es un poco obvio, me hubiese gustado que se hubiera jugado más. El color me parece que es muy trillado, no me gusta la cartera y el pelo tampoco. Está bien, pero no me gusta”, aseguró Fernández.

“Vestido con un estampado de naturaleza, con una paleta verde predominante. La falda es lo que destaca todo el look con un efecto bombé en la cadera. No me gusta mucho como le queda, Si me gusta el collar y el peinado”, indicó Romano

Según señaló Dinar, “tiene un traje rayado en tonos fucsia oscuro y verde con camisa mostaza, no le queda mal. Pero como que no está buscando elegancia y está en los People’s Choice Awards 2022. Solo diseñadores como Dolce & Gabbana como Balenciaga ponen estampas para varón, pero hay que pegarle a justo y tener muy buen gusto para que te caigan bien”

