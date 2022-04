El ABC de los rellenos de labios: todo lo que hay que saber sobre uno de los tratamientos más demandados

"Las mujeres más jóvenes buscan, en el 90% de los casos, dar más volumen a los labios", coinciden los especialistas (Getty)

Los rellenos, o más conocidos como fillers, son una de las alternativas más utilizadas en medicina estética. Sus aplicaciones son múltiples, ya que no sólo se los utiliza para atenuar arrugas, sino también para reponer volúmenes perdidos, reestructurar contornos faciales y para mejorar la calidad de la piel.

Es lo que los especialistas llaman “armonización facial” . Y en ese sentido, los rellenos no sólo son sinónimo de rejuvenecimiento sino que son aliados clave en la prevención, corrección, o tratamiento integral a cualquier edad, sin perder la naturalidad.

Si de los labios en particular se trata, los fillers de ácido hialurónico causan furor y sorprenden con resultados naturales a la hora de otorgar volumen. No hay género ni edad para uno de los tratamientos más elegidos en la actualidad.

Desde hace un tiempo, el concepto estético pone el foco en tratamientos efectivos, con resultados naturales y no invasivos.

Es importante conocer que hay técnicas y productos cada vez más precisos para dar respuesta a las necesidades concretas de cada persona. Porque no es lo mismo redefinir el contorno, que aumentar el grosor o corregir asimetrías. Tampoco son iguales las preocupaciones ni los gustos a los 20 que a los 50 años.

El médico especialista en cirugía plástica y estética Raúl Banegas reconoció que “la demanda de tratamientos no invasivos, como los fillers de ácido hialurónico, se ha incrementado especialmente en la zona de los labios. Son una tendencia en alza”.

“Sus resultados brindan un aspecto natural, que puede durar más de 12 meses”, destacó el especialista quien, consultado por Infobae acerca de qué más puede corregir el ácido hialurónico, ahondó: “Las mujeres más jóvenes buscan, en el 90% de los casos, un efecto ‘plump’ en los labios, es decir, más volumen. El aumento del volumen de los labios es quizá el tratamiento más conocido , y uno de los más demandados , aunque esto varía según la edad de la paciente. La generación millennial es la que más busca este tipo de procedimiento y también la que está más abierta a mayores volúmenes, siempre con resultados naturales. A partir de los 35 el foco está en realzar el contorno y corregir asimetrías”.

Su consejo siempre es que con este tipo de procedimientos se vaya “de menos a más, y escuchar al especialista, que es quien sabrá aconsejar, más allá de la tendencia, que lo que se haga esté en armonía con cada rostro”.

Y tras asegurar que “las formas de los labios va cambiando según la moda y las tendencias, es por eso que muchas veces la gente quiere estar tras una tendencia determinada pero puede pasar que la estructura anatómica de base no es favorable para esa moda”, Banegas aclaró: “Ahí es cuando vemos la incidencia de las redes sociales, que muestran labios de determinada forma y todos quieren tener ese look y a veces infructuosamente no se puede lograr. Por eso es clave la consulta y más aún escuchar al especialista ”.

“ Los fillers de ácido hialurónico también ayudan a mejorar el aspecto del contorno de la boca: arrugas en las comisuras, caída del labio, pérdida de definición, deshidratación y aclaramiento del color —destacó el especialista—. Ya a partir de los 45 años se busca corregir los signos del envejecimiento y las arrugas del labio y la zona perioral. En este caso, se demandan resultados más discretos en cuanto al volumen, que aporten una mejor definición y suavicen las líneas finas. Se busca un cambio sutil, que devuelva la frescura a los labios”.

Hoy lo natural manda y marca tendencia

Para la médica especialista en estética Eva Fisher,”los labios marcan sensualidad y si alguien los tiene muy finitos o quiere darles un poquito más de volumen, el ácido hialurónico es ideal para eso”.

Igualmente, “si con el paso de los años los labios fueron adelgazando estos rellenos devuelve el volumen que se perdió”, explicó la especialista, quien entre las ventajas de este tratamiento destacó: “Es posible otorgar volumen y mejorar la forma, y también recuperar los labios que se ‘perdieron’. Y esto es tanto para hombres como para mujeres”.

“ Hoy debemos desterrar el mito que cada vez que alguien se inyecta el labio se nota -aclaró Fisher-. Lo cierto es que hay quien busca que el labio se note y también existe un estilo en medicina estética que busca ser más sútil y elegante y que persigue como objetivo simplemente devolver aquello que se perdió o lograr una cierta forma delicada del labio. No siempre que se rellene vas a obtener un máximo volumen”.

En la misma línea, el médico especialista en estética Matheus Fonseca, señaló que “en un principio se creía que los fillers eran un incremento de volumen en los labios, sin embargo más allá de este objetivo hoy se puede lograr mucho más que eso” . Y enumeró: “Podemos voluminizar o proyectar los labios, perfilar la corrección dinámica que tiene que ver con las arrugas de códigos de barras incluso la sonrisa gingival, elevar las comisuras labiales e incluso realizar reestructuraciones complejas en labios con un envejecimiento o pérdida de estructura muy notorios”.

“Afortunadamente hoy la tendencia apunta a lograr resultados cada vez más naturales que respeten las proporciones del rostro”, subrayó.

Labios que se ven y se sienten naturales

Griselda Seleme es médica cirujana plástica y especialista en estética, y si bien reconoció que “los labios son un clásico en los tratamientos faciales”, destacó que “hoy volvieron a tener protagonismo”.

“Se trata de un tratamiento que se realiza en solo una sesión y sus resultados se ven inmediatamente” , explicó, al tiempo que sostuvo que “además de transmitir emociones y brindar belleza y sensualidad al rostro, los labios reflejan la edad y los hábitos de cuidado de las personas. Como el resto de la cara los labios también envejecen y esta parte tan pequeña y especial de la cara tiene características anatómicas específicas”.

En este punto, para Seleme, es importante que se sepa que “existen diferentes tipos de ácidos hialurónicos que se pueden utilizar de acuerdo con el objetivo que se esté buscando”.

“También existen diferentes técnicas de acuerdo con este objetivo, y lo que conviene conocer es que “los productos actuales son reabsorbibles y sus efectos no son para siempre”.

“Tampoco se pierde sensibilidad en la boca ya que los productos actuales tienen una gran maleabilidad y se adaptan perfectamente a los tejidos y esa es una de las razones por las que los resultados lucen tan naturales” , concluyó Seleme.

