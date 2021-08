De pijama sexy a prenda cotidiana: la evolución del vestido lencero

Kendall Jenner, Zendaya y Kate Moss, las celebs que hacen uso de la tendencia del vestido lencero (Getty Images)

Como todo en la moda, vuelve . Y eso también pasó con el vestido lencero o también conocido como el “slip dress”. De gasa, satén o raso, estos géneros son los principales protagonistas usados para confeccionar la prenda que se volvió protagonista los últimos años para dejar de ser un pijama sexy y transformarse en una prenda que no puede faltar para salir de noche.

Lánguidos, cortos o largos, con detalles de puntillas, encajes y bordados , muchos son los vestidos lenceros que hoy están en boga de todas las celebridades que los eligen para ir más allá de la cama y posar en una alfombra roja o ante un paparazzi a la salida de una discoteca.

Estos vestidos los usan desde la top model de los 90, la icónica Kate Moss, que lució un impecable slip dress a mediados de los 90 para la gala del The Council of Fashion Designers of America en color blanco marfil hasta el tobillo combinándolo con stilettos negros, una gargantilla de brillantes y su impecable maquillaje de labios rojos.

El vestido lencero de Kate Moss para la gala de The Council of Fashion Designers of America (Getty Images)

Tampoco faltó que la modelo mejor pagada del mundo, como lo es Kendall Jenner, se pierda de la tendencia y no lo lleve en su vida cotidiana. La integrante del clan Kardashian Jenner, cenó en un restaurante en Nueva York y lució un lencero corto con las características estampas de Versace combinado con encaje rosado y seda amarilla y dorada y negra.

Pero, ¿Por qué se los llama slip dress? Son también llamados “slip dress” porque su uso primario es para dormir, son prendas sexy por excelencia. No muestran nada pero sugieren todo. Son versátiles y tienen estilo propio.

Pero eso no fue todo. En el 2019 las pasarelas internacionales abundaron de vestidos lenceros en sus colecciones. Versace, Burberry, Balmain y Dior fueron algunas de las firmas que apostaron a esta sensual y prenda chic para que sea aceptada como un infaltable en el guardarropas femenino.

Kendall Jenner by Versace. Un lencero estampado con mix de colores y encaje rosa (Getty Images)

Sin embargo, si esta prenda siempre fue un pijama, ¿cómo se pueden usar tanto de día como de noche? “Porque pueden convertirse en un vestido de fiesta único y subirse a unas sandalias “desnudas” o combinarse perfectamente con prendas de calle aportando un toque de sofisticación a cualquier outfit”, explicó a Infobae Kiki Fernandez, asesora de Imagen.

Por su parte, la diseñadora Roxi Tuxedo dijo: “Lo bueno es que es un producto muy versátil, que lo podes usar en cualquier situación, inclusive podés salir de día con zapatillas y una campera de jean, y de noche con accesorios lo subís y te cambiás los zapatos y un buen par de aros y ya tenés un vestido de fiesta”.

Vestido lencero y un blazer oversized, contrastar y no sobrecargar al slip dress, las sugerencias de las expertas (Getty Images)

La asesora de imagen, sugiere que para combinar este vestido lencero, más que combinar, lo ideal es contrastar. “Un vestido lencero puede ser el protagonista perfecto para llevarlo con una campera de cuero y borcegos, un cárdigan suave y abrigado y unas cómodas mules, un blazer oversize y stilettos o simplemente un tapado de paño o piel sintética. Las más jóvenes, pueden usarlo también sobre una polera bien al cuerpo. La consigna es respetar siempre el minimalismo que está en su esencia y no sobrecargarlo con accesorios u otras prendas llamativas en sí mismas”.

Zendaya, fue el caso de la combinación de un lencero y un tapado de cuero. La actriz protagonista del éxito de Euphoria, eligió un slip dress en color negro, con detalles de puntilla y encaje para presenciar la primera fila del desfile de Marc Jacobs . La joven de 24 años completó el look con medias traslúcidas negras, plataformas a tono y medias 3/4. Como abrigo, optó por un maxi tapado de cuero negro y como complemento unos aros XXL en color plata.

Zendaya en el front row de Marc Jacobs luciendo un vestido lencero en color negro y tapado de cuero (Getty Images)

En cuanto a los colores de estos lenceros o slip dress, la mayoría suelen ser lisos, pero hay estampados. “ El satinado de la seda o el raso, hace que se vean impactantes en todos los colores . Dado que se llevan tan en contacto directo con la piel, lo ideal es elegirlos en esos tonos que estamos seguras de que nos sientan perfecto”, comenta Kiki Fernández.

Tuxedo agrega que además de los clásicos, se han utilizado colores metalizados como el plateado y el dorado para estas tipologías, porque en este tipo de géneros -como lo son el satén y las sedas- se encuentra el brillo natural, y los metálicos quedan muy buenos.

Por último, Roxi Tuxedo comentó que para ella esta tendencia del lencero “nunca se fue ”. Que es una tendencia que estuvo siempre en nuestras vidas porque siempre que necesitás algo es una de las prendas que la podés poner en la cartera y de alguna manera, combinándolo con diferentes accesorios se vuelve a utilizar. Es una prenda que nunca pasa de moda, no tiene tiempo, y no tiene horario.

