“Puede ser que el Presidente no se haya puesto tapaboca o barbijo porque en Formosa no hay casos, pero la recomendación en mi opinión es que en algún momento puede aparecer alguno y ser el primero y como no tenemos certeza de cómo y cuándo puede aparecer, tenemos que cuidar al Presidente y recomendarle que use barbijo o tapaboca y que no de abrazos, esté donde esté, en cualquier parte de la Argentina, sobre todo si va hacer una visita y vuelve, para qué exponerse”, opinó la infectóloga Isabel Casetti en diálogo con Infobae.