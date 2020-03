Los investigadores encontraron que la termogénesis inducida por la dieta, la cantidad de energía que se necesita para procesar una comida, fue mayor en la mañana, aunque no está claro por qué. Sin embargo, este tipo de quema de calorías solo representa aproximadamente el 15% del total de calorías diarias quemadas, según los expertos, por lo que para aquellos que buscan perder peso, la clave sigue siendo cuánto comes, no cuándo.