El testimonio de Marcela Martinelli es muy especial. Y es que ella es una sobreviviente de cáncer de mama que actualmente está atravesando un cáncer de huesos y recibió el lazo en la maratón de Avon. “Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer de mama y lo pude vencer. Sin embargo, este año todo se me dio vuelta cuando me dieron el nuevo diagnostico, pero no pasa nada, le estoy dando lucha”, confesó emocionada Martinelli.