Valeria: Lo ideal sería que un docente o pediatra puedan detectar las señales que nos digan que algo no está bien. No sería correcto que un docente nos señale que el niño deba hacer terapia. Sí sería bárbaro que un docente pueda detectar problemas o señales de alarma. Ellos están bien preparados en eso, ya que están acostumbrados a ver muchos chicos y saben qué es lo esperable para la edad. También estaría bueno que implementen ciertas estrategias, porque muchas veces no tiene sólo que ver con el chico y sí con el contexto, espacio, etc.