–"El chico es distinto al de hace 20 años atrás, cambió. Lo que no es distinto es la escuela, la enseñanza que recibe. Mantiene su ancla en el siglo XX y le cuesta avanzar. Cuando miro a Argentina me doy cuenta de que tenemos sectores de punta tecnológica, que es de avanzada en venta de productos del conocimiento. Para producir eso se necesita conexión y alguien que sepa usar la tecnología. No es cierto que solo se necesitan ingenieros. Se necesitan personas con distintos niveles de capacitación para hacer esos trabajos".