En el Hospital El Cruce, en el partido de Berazategui, en el Conurbano, los residentes de clínica médica cursan una vez por semana la asignatura "medicina narrativa", en la que leen y aprenden a escribir poesías. "Por su formación durante la carrera de grado, los médicos clasifican y se estructuran mentalmente de una manera muy particular. En cambio, a través de la poesía, empiezan a crear otras alternativas cuando las clasificaciones habituales no alcanzan. Porque el discurso de los médicos suele ser tajante. Pero con la poesía, el profesional puede percibir que hay muchas posibilidades al dar la información sobre diagnósticos y tratamientos a los pacientes. Favorece que no sólo vea los síntomas que tienen los pacientes, sino también que haga preguntas abiertas, y que tenga más cuenta la historia de cada paciente", dijo a Infobae la doctora Beatriz Carballeira, que es coordinadora del curso y especialista en medicina narrativa.