Hace años, empecé mi carrera haciendo documentales y siempre tuve parte de mi interés ahí y una de las razones por las que tuve éxito al lado de la ficción es porque pude poner elementos de la realidad que aprendí en la experiencia documental. Y ahora ante el desafío de cambiar la manera en cómo se hacen estas películas de historia natural, la manera tradicional, vi la posibilidad de incorporar el aprendizaje de la ficción al documental y eso era crear la narrativa. Antes, tradicionalmente, el documental era una voz en off (se escucha, pero no sé quién habla) en el que el conductor era muy importante, ya que era quien narraba, entonces las imágenes ilustraban su narración. Pero propuse cambiar eso y distinguir el rol de la voz en off y darle el texto al lenguaje visual.