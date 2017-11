"Muchas mujeres cuando salen solas por la noche no se sienten seguras o temen que las persigan. Me ha llevado 3 años crear este proyecto para posicionarnos como el único país en el mundo con este método obligatorio: todos los teléfono celulares vendidos en el país deberán tener un botón de pánico instalado. Me llevó dos años lograr que las compañías estuvieran de acuerdo porque tenían que realizar cambios en el hardware".