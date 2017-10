"No quiere decir que uno no pueda gustarse con kilos de más", dijo Guinzburg, pero agregó que quería "tener un cuerpo más parecido" a lo que ella deseaba. La humorista, que había afirmado: "Me es raro hablar de eso, me da pudor, me da poco humilde y me da miedo volver a engordar", contó que su cambio de figura se debió a que en marzo le recomendaron el libro La dieta del metabolismo acelerado, que se puede conseguir en Argentina únicamente a través de eBook. También dejó en claro cómo cambió su vida, desde el hecho de que sufriera bullying hasta poder llevar una vida normal, sin ser "infeliz", y sin privarse de sus gustos.