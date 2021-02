Viviana Canosa dio detalles de su relación con Alberto Fernández: “Me llamó para almorzar en Olivos, fui y me pidió perdón”

Viviana Canosa en Intratables (Foto: Intratables, América)

Invitada para hablar de su nuevo programa, que arranca el lunes a las 18, en A24, Viviana Canosa no dejó un tema en el tintero en Intratables, por América, con Fabián Doman. “Le dije a Liliana Parodi, déjame ser. Sino no puedo”, aseguró la periodista en relación a la directiva que está detrás de la programación de la señal. “Soy libre. Lo primero que pregunté fue si había listas negras, gente a la que no podes traer, ni hablar. Yo no opero. Para mi es difícil decir algo que no siento o no quiero”, contó Canosa que aclaró antes de aceptar el desafío.

“De una manera muy abrupta, un día, embarazada de Martina. Época K. El papá de mi hija (Alejandro Borensztein) trabajaba en Clarín. De la noche a la mañana me quedé sin trabajo. En medio de una campaña espantosa de desprestigio. Ahí me fui. Igual en realidad me quería ir de ese rubro. Porque yo me aburro. Viste los matrimonios, siempre me quedo cuatro o cinco años más de lo debido. No sé como terminarlas”, reflexionó Viviana sobre cómo y porqué dejó de hacer espectáculos en Canal 9, dónde a la tarde llegó a hacer 18 puntos de rating a las siete de la tarde.

“Me divorcié hace tres años y recién hace seis meses estoy preparada para enamorarme de nuevo. Cuando tenés un hijo es diferente. Antes me separaba, sufría y siempre un clavo me sacaba otro clavo. Ahora no. No te diría que no creo en el amor pero estoy así. Le tengo miedo a los hombres. No quiero sufrir más por amor”, contó Canosa y además aclaró que nunca le interesó el dinero en los hombres.

“Me enamoré muchas veces. Empodero mucho a los hombres con los que estoy. Puedo parecer una mina muy avasallante, pero después en un vínculo soy muy, no te voy a decir sumisa, pero me gusta compartir”, aclaró. Y contó: “El hombre de mi vida es el padre de mi hija. Pero la relación de mi vida todavía no llegó. Ese hombre con el que decís, más allá de todo lo obvio –química, sexo, piel–, ese para divertirse, tener los mismos gustos…”

Viviana Canosa con Fabián Doman en Intratables (Foto: Intratables, América)

En relación a la convivencia con los hombres de su vida contó: “Yo no vivía con el padre de mi hija. Probamos un año y no funcionó. Yo me aguantaba casi todo. El no me aguantaba casi nada. No se si me aguantaría un hombre que ronca. No lo digo por él. Con una hija ya de ocho años, no se si viviría con un señor y ensamblaría. Hace un montón que no estoy con nadie”.

En ese marco, mientras rondaba el tema de su supuesto romance con el actual presidente de los Argentinos, Canosa contó: “Tengo tan buenos invitados en mis programas porque los llamo yo. Y después me fumo que me inventen romances. Los persigo, los enloquezco, los llamo después. Soy productora de alma”.

Entonces Fabián Doman le preguntó si tal vez por eso sus entrevistados no se confundían. “Problema de ellos”, respondió con contundencia y agrego: “Me enteré por la tele que tuve un romance fulminante con Berni. Y ese me lo tomé con más humor. El anterior no me lo tomé con humor... Es que cuando quiero algo no paro hasta conseguirlo. Yo a Alberto Fernandez lo conocí porque queríamos a Cristina”

Viviana Canosa habló de todo en Intratables (Foto: Intratables, América)

“No te voy a preguntar si saliste con el presidente. Te voy a preguntar si el presidente estaba enganchado con vos”, le dijo Doman para que Canosa conteste que: “No. Te das cuenta”. Y cuando el periodista, infiriendo que Canosa conseguía las notas con el ex presidente como parte de un juego de seducción, le insistió: “Te dio nueve entrevistas”. Entonces Canosa aclaró que al Gato Silvestre también se las dio y, cambiando el eje, contó que sí le había gustado un político que no le dio bola. “Pichetto. Me encanta”

Acto seguido, cuando Doman volvió a preguntarle por Alberto Fernández, Canosa no dudo: “¿Querés que te tire una primicia? Hará un mes me llamó para verme y para almorzar en Olivos. Me pidió perdón. Y yo también... Yo aproveché para seguir mi juego. Porque me sentí absolutamente decepcionada. Lo mismo hubiera dicho de Macri. Y mirá que yo he dicho cosas de Macri. A mi nunca nadie me llamó así… Yo me asusté”. Además amplió: “Vos pensás que para mi era fácil entrar al canal después de eso. Que digan: ‘Ella sale con el presidente’. Porque yo no soy eso. Yo me hice sola. Pongamos en contexto: cuarentena, angustia, dolor…”

Entonces repasó cómo fue el conflicto. “Yo ayudo a comedores de La Matanza hace años. No lo cuento. En plena cuarentena la gente de La Matanza que no le llega la comida. Le mando un mensaje al presidente. Lo aclaré en el almuerzo. Empecé a decirlo. Junte dos palos de amigos empresarios. Les mando dos palos de comida. Y me llama esta mujer, no voy a dar su nombre, y me dice: ‘Tengo un problema enorme: los punteros no me dejan entrar la comida, me la van a afanar. Entonces él me dijo: ‘Hacé lo que tenés que hacer y no te metas en lo que no sabes’. En ese tono, Alberto Fernández, presidente. Yo, humilde periodista. Ahí me calenté”, detalló Viviana Canosa.

Después contó cómo siguió el conflicto. “El presidente me mandó un mensaje y me dijo: ‘Te va a volver todo en contra’”, aseguró la periodista. Doman le preguntó si lo había vivido como una amenaza. “No lo sentí… Fue fuerte. Pero ya está todo saldado. Pero en ese momento empecé a temblar. Tuve terror. No se lo conté al padre de mi hija, ni a mi familia. Lo callé una semana. ¿Qué hago? Me censuro. Pero ya está, saldado y terminado. Eso no quiere decir que yo no aparezca el lunes y le haga las críticas que le hago al gobierno”, agregó.

