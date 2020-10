El periodista de El Nueve logró recuperar su celular gracias a la ayuda de los vecinos: fueron a buscar al delincuente

Diego De Marco fue asaltado mientras trabajaba en Sarandí (Video: El Nueve)

El periodista Diego Demarco fue asaltado mientras esperaba para salir al aire en el noticiero de El Nueve en un móvil en vivo desde Sarandí, a donde fue a cubrir por el equipo del noticiero el caso de Roberto Bonifacio, el barrendero asesinado en el colectivo de la línea 100.

“Decile que me devuelva el celular. Yo laburo con el celular”, le pidió el cronista a un joven que se acercó tras el incidente que quedó registrado por las cámaras. Minutos más tarde, Demarco recuperó su teléfono gracias a un grupo de vecinos que fue hasta la casa del joven para que lo devolviera. “Lo realmente grave era lo que pasaba a metros de lo que me pasó a mí. Ahí estaba la familia de Bonifacio que estaba quebrada. Lo nuestro fue menor. Ojalá no hubiera robos, pero como los hay, espero que todos sean como este, donde no hubo violencia”, dijo el periodista.

Por su parte, relató que si bien vio que el sujeto se le acercaba, no pensó que su objetivo era robarle, ya que imaginó que se uniría a los vecinos que estaban esperando para salir en el móvil. “Esos vecinos fueron los que me permitieron recuperar el teléfono, porque lo individualizaron. Me dieron algunos indicios de quién era. Yo no lo quería denunciar, quería recuperar el teléfono”, detalló y destacó “la labor, la preocupación y la solidaridad de los vecinos”.

“Agradezco que esto me haya pasado en este barrio porque hay un compromiso y solidaridad. Enseguida se juntaron como 10 vecinos pidiéndome disculpas. Ellos mismos fueron los que activaron un poco y sabían quién era el pibe”, agregó.

Diego Demarco le había dejado un número de contacto a una vecina llamada Rosa, quien se comunicó con él a los pocos minutos para avisarle que habían recuperado su celular y también se disculpó por lo sucedido:"Me sorprendió esa actitud porque pasa en todos lados. No es un problema de ellos. Me quedo con eso de los vecinos”.

Cómo recuperó el celular el periodista que fue asaltado en vivo (Video: El Nueve)

Este jueves por la mañana, las cámaras del noticiero de El Nueve volvieron al lugar del hecho y la cronista a cargo de la noticia contó cómo su compañero recuperó su celular. “Recién hablábamos con unos vecinos y señalaban que lo conoce todo el mundo al chico en el barrio. Vive a unos 300 metros. El pasillo (por el que se escapó) hace una especie de L, lo que ellos llaman La villita”, dijo sobre el lugar en donde vive el joven que tiene alrededor de 20 años y que, según el relato de los vecinos, “no tiene antecedentes penales". "Lo conocen como un ratero de poca monta, y tiene problemas de droga dependencia”, resaltó la periodista.

“Los vecinos actuaron, entendieron la situación de Diego, lo fueron a buscar (al joven) a la casa y lo convencieron de que entregara el celular”, contó y reprodujo las palabras con las que lograron recuperar el teléfono. “En un rato va a estar lleno de policías, entrégalo por las buenas porque no solo te vas a quedar sin celular sino que vas a quedar detenido”.

Las cámaras del noticiero mostraron que había un patrullero en el barrio y que si bien Diego Demarco aún no realizó la denuncia, “la Justicia actuó de oficio” luego de ver las imágenes en la televisión. Además, indicaron que “se esperan algunos allanamientos en la casa del joven".

