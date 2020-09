Quiénes son los invitados de este fin de semana de Andy Kusnetzoff y Juana Viale

Juana Viale y Andy Kusnetzoff

Los fines de semana van volviendo, de a poco, a ser lo que eran. El sábado pasado, después de estar más de un mes y medio de licencia tras haber contraído coronavirus, Andy Kusnetzoff volvió a ponerse al frente de PH, Podemos Hablar, por Telefe. Y en el canal de la competencia, El Trece, lo esperaba Juana Viale, que sigue conduciendo La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand mientras espera que su famosa abuela puede volver a tomar las riendas de los mismos.

¿Quiénes serán los que pasarán al punto de encuentro y compartirán la mesa de PH este sábado a las 22? El periodista Gustavo López, el imitador Martín Bossi, la periodista Josefina China Ansa y la asesora de imagen Matilda Blanco. Aunque, claro: todos lo harán cumpliendo los nuevos protocolos de distanciamiento e higiene impuestos en la productora, que hasta ha implementado separadores entre los comensales para el momento de la cena.

Por su parte, desde las 21:30, Juana recibirá en su “mesaza” a los periodistas Baby Etchecopar y Gabriel Levinas, la política Silvina Giudici y la abogada Silvina Martínez. En tanto, el domingo a las 13:30 estará recibiendo a la actriz Soledad Silveyra, el coreógrafo Flavio Mendoza, la chef Felicitas Pizarro y el cantante Brian Lanzelotta.

Mirtha Legrand

Cabe recordar que, tras seis meses confinada en su domicilio, Mirtha comenzó a barajar la posibilidad de volver a la televisión. “Analizamos que Juana conduzca los sábados y yo, los domingos”, reconoció la diva en diálogo con Teleshow luego de que su nieto y productor, Nacho Viale, se reuniera con Adrián Suar, gerente de programación del canal donde trabaja.

El reemplazo de Mirtha a mediados de marzo tuvo que ver con el hecho de que, por su edad, la diva entra dentro del grupo de personas de riesgo frente al COVID-19. Es por eso que, según sus palabras, desde entonces no salió “ni al balcón”. De hecho, el 1 de mayo perdió a su hermana Goldy y los médicos no la autorizaron siquiera a que fuera a despedirla.

Sin embargo, existe la posibilidad de que, tomando todos los recaudos correspondientes, Mirtha pueda volver a ocupar la cabecera de su mesa en octubre. Pero esto, obviamente, se decidirá a último momento, teniendo en cuenta el avance de la pandemia. Cabe recordar que, hace dos semanas, estuvo como invitado a uno de los almuerzos Toti Pasman, quien un par de días más tarde dio positivo en el test de PCR, Y eso obligó a la productora StoryLab a hisopar a todos los que habían compartido el piso con él, incluyendo, a Juana, quien finalmente dio negativo.

Andy Kusnetzoff

Por su parte, Andy no la pasó nada bien durante el trascurso de su enfermedad. A tal punto que, en determinado momento, se llegó a especular con la posibilidad de que no volviera a ponerse al frente de PH. “Cuando volví a mi casa después de estar internado sabía que no estaba para retomar el programa, pero nunca fue un ‘no quiero volver’, sino un ‘ahora no puedo volver porque me tengo que ocupar de estar bien’”, reconoció el conductor en diálogo con este portal.

Finalmente, Kusnetzoff regresó a la televisión el fin de semana pasado. Pero reconoció que no había sido nada fácil para él atravesar este proceso. “Lo que no se puede negar es que (el virus) no es joda; existe. Uno me decía ‘no pasa nada’, y yo le dije ‘mirá, estás hablando conmigo, que estuve internado, con fiebre y neumonía, no es que no pasa nada’”, aseguró en su primer programa post COVID-19.

