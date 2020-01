En diálogo con Teleshow , Mazza contó cómo se gestó este hecho inolvidable para su familia: “Tizi estaba en el último año de colegio así que no fue fácil. Tuvo que tomar decisiones importantes, como no ir al viaje de egresados y no estar en la fiesta ni en la entrega de diplomas. Pero tenía el objetivo claro y una vez que tomó la decisión de ir por ese camino hizo todo lo que tenía que hacer, así que llegó bien preparado”, relató la reconocida modelo, conductora y empresaria.