Apenas debutó en la Primera de Boca, un Carlitos de 17 años le habló a un periodista sobre su barrio: "Yo sigo enamorado de Fuerte Apache. Mi infancia fue inolvidable. Me gustaría vivirla de nuevo. No me importa lo que digan. No me voy a olvidar de mis raíces. Los pibes me dicen: 'Cuando estés arriba no te olvides de los pobres'. El Fuerte es el lugar más hermoso del mundo. Ahí se ve la pobreza de verdad".