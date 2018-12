—Yo no estoy manejando una buena dosis de paciencia y es depende con quién te enfrentas también, quién es el interlocutor. Me parece que hay hombres más dispuestos a hablar y más comprensivos, que pueden entender. Entender, yo creo que no van a entender nunca: si no sos mina es imposible. Tenés que tener una sensibilidad particular para acercarte un poco, pero ni siquiera entenderlo; a respetarlo, ponele. Los que no están indignados, ¿no? Hay un grupo de tipos que no entienden nada y no saben qué hacer.