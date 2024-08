El papá de Ángela Torres apuntó contra Silvia Süller

Silvia y Guido Süller atacaron duramente a Ángela Torres. En el programa de Mirtha Legrand se burlaron del cuerpo de la participante del Bailando 2016. En el ciclo de "La Chiqui" criticaron la estatura de la joven.

En la mesa de la diva, Guido le peguntó a Charlotte Caniggia si Ángela Torres y Barbie Vélez envidian su belleza, a lo que la hija de Mariana Nannis respondió: "No. Si Barbie Vélez es linda…". Al darse cuenta que no mencionó a Ángela, Guido agregó: "Sí, claro, son altas y estilizadas. Más que nada, altas". Y Charlotte no ocultó su risa.

Como si eso fuera poco, Silvia siguió burlándose de la joven cantante en Nosotros a la mañana. "No es ni alta ni estilizada: ¿eso es un pecado? Es chiquita, todavía no se desarrolló. Esa chica es muy soberbia", expresó la mediática, que tildó a la muchacha de "barrilito".

Marcelo Torres, el papá de Ángela se hizo eco de los dichos de los Süller y manifestó (en Por si las moscas con Moskita Muerta por La Once Diez/Radio de la Ciudad): "No me sorprendió lo de Silvia Süller, hoy es Ángela mañana es otra. No sé ni qué hace Suller, por qué está en los medios y por qué se hizo famosa. Meterse a contestarles a personajes como Süller no vale la pena".

"Si bien le duele, como a todos nos dolería que nos digan algo sin entender por qué, veo que Ángela lo va manejando y es muy madura en sus reacciones. Para mi le queda un poco grande el concepto de bullying, pero más allá de eso, fomentar o mostrar como algo gracioso el hecho de burlar a otro por su aspecto físico como si eso te desvaloriza como persona, es inexplicable", agregó.

Por último, al opinar sobre la reacción de su hija ante tantos ataques, Marcelo sostuvo: "Ángela fue muy sabia en su respuesta cuando planteó que fomentar la discriminación en el mundo o no frenarla, es riesgoso. Los adultos tienen que tomar una postura clara".