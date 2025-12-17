Yanina Latorre aseguró que Sofía Gonet se quebró en MasterChef tras su pelea con Homero Pettinato: “Abandonó la grabación”

Yanina Latorre contó cómo fue el primer día de grabación de Sofía Gonet tras su descargo contra Homero Pettinato

Desde insultos a cuestionamientos, los ataques y filtraciones de chats entre Sofía Gonet y Homero Pettinato generaron un escándalo en redes sociales. Lo que se suponía que era una relación terminada para ambos mostró que, en realidad, los influencers aún tienen sentimientos el uno por el otro. Así las cosas, luego de que cada uno de los protagonistas hiciera su descargo en redes, Yanina Latorre relató cómo fue el día después de La Reini en MasterChef Celebrity (América).

La situación comenzó cuando Latorre fue interceptada a la salida del canal. “Yanina, y a la Reini, después de todo lo que pasó, ¿la viste ayer?”, comenzó preguntándole el periodista de Intrusos (América), a lo que la nueva participante del reality contestó: “La vi bien. Sí, llegó y me dijo que no estaba arrepentida de nada, que lo volvería a hacer. Después, en el medio de la grabación, se puso a llorar y tuvo que abandonar la grabación y volvió. Chicos raros. Raros. Yo creo que van a volver, porque aparte ella le pregunta: “¿Te seguiste hablando con él?”. “Sí, sí, nos reímos de los memes. Sí, obvio”.

Continuando con su reflexión, Latorre explicó la furia de La Reini a pesar de que, supuestamente, ya estaba separada de Pettinato: “Está enojada porque en realidad ellos seguían de novios a escondidas, porque como saben que es tóxico y su entorno no se los aconseja, se arreglan y están juntos a escondidas. Y parece que él la corneó”.

Sofía "la Reini" Gonet habló tras su enfrentamiento en redes con Homero Pettinato

Fue entonces cuando el movilero le consultó si creía que esta polémica podría traerle algún tipo de perjuicio a la influencer: “¿Creés que esto le va a jugar en contra a la Reini? Todo lo que pasó”. Lejos de dar lugar a esta teoría, Latorre respondió con contundencia: “No, no creo que le juegue en contra. Ella es un poco ese personaje medio controversial. Ella se hizo famosa por el tema de que es influencer y que se viste bárbara y todo, pero tiene un personaje controversial, como que va y viene. No, no creo que le juegue en contra. A él le puede jugar más en contra”.

Así las cosas, tras los escandalosos chats filtrados, Gonet se expresó en sus redes. “Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y por todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa. Recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas, ojalá me internen. Viendo clips de uno de los canales de streaming más vistos del país, diciendo que soy una pu…, que soy una hija de pu… y hablando de cómo se ven mis tetas de cerca, con todo Twitter haciéndome bodyshaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que todo esto no es violencia”, comenzó diciendo.

El descargo de Homero Pettinato luego de que Sofía Gonet expusiera sus fuertes mensajes: “Soporté amenazas de muerte”

Gonet eligió ser directa: “Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda y que yo eso no lo quiero juzgar. Pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar y nunca supe cómo manejarlas. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y, por eso, cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero”.

La joven no esquivó hablar de infidelidades, contagios y maltrato: “¿Quieren hablar de algo más grave? Hablemos de ITS. Mujeres hetero contagiadas por sus maridos, amantes, novios, chongos. ¿Eso no es violencia tampoco?. Vos ni enterada, pensás que tenés un pacto monogámico y transparente, y bueno, después te enterás de cosas. Pero bueno, después una es la loca y después el varón aparece llorando y es el buen hombre”.

Para el final, hizo un llamado a la reflexión y dejó un consejo para sus seguidoras: “Mientras la Inquisición me prende fuego, el consejo que le doy a mis seguidores que todavía me bancan es que descentralicen el amor y descentralicen a los hombres de sus vidas. Obvio que no hay que ser violento, obvio que no hay que putear, obvio que no hay que amenazar a nadie. Y cuando algo no va y te das cuenta que no va, salir de ahí y cortar de raíz la relación y no dejar que escale, porque sigue escalando y porque es mutuo y porque no termina más y es de no acabar.”