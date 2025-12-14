Mirtha Legrand deslumbró a sus invitados con un vestido blanco de crepé y cristales

El look blanco con cristales con el que deslumbró Mirtha Legrand (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

La Noche de Mirtha (El Trece), fiel a su tradición de lujo y refinamiento, volvió a ser sinónimo de glamour este sábado, con Mirtha Legrand una vez más marcando tendencia desde la cabeza de su emblemática mesa. Recibiendo a sus invitados y a la audiencia, la conductora apostó por un estilismo impecable y moderno, perfecto para acompañar las últimas emisiones del año y hacer honor al clima festivo de diciembre.

Para esta velada, Mirtha eligió un vestido largo de crepé blanco, obra de la diseñadora Iara. La pieza se destacó por un corte fluido de líneas simples y elegante caída, pero el verdadero protagonista estuvo en los detalles: a lo largo del escote en V, los hombros y la parte delantera de la falda, se dispusieron apliques de cristales en tonos plateados y negros. Estas aplicaciones formaron figuras geométricas —oblicuas, rectangulares y triangulares— que jugaron con la luz, sumando brillo y un efecto visual contemporáneo y de alto impacto escénico. Las mangas largas, también de crepé, aportaron sobriedad mientras que el trabajo artesanal de los cristales sintetizó tradición, vanguardia y el toque personal de Mirtha para cada ocasión.

Mirtha volvió a elegir un diseño de Iara, en esta ocasión de crepé con cristales (Prensa El Trece)

El maquillaje acompañó la sofisticación del look con una base pulida y luminosa. Los labios en un tono rosa natural, rubor sutil en los pómulos y cejas perfectamente marcadas completaron la composición, junto a un delineado negro que realzó la expresión característica y la mirada penetrante de la diva. El make up fue fiel a su estilo: atemporal, elegante y pensado para destacar en la pantalla y en la cercanía de las cenas televisivas.

El peinado, marca registrada de Mirtha, fue otra vez protagonista: su clásico rubio, trabajado en ondas suaves con volumen y movimiento, peinado lateral y armado con perfección. El acabado glamuroso encuadró el rostro y sumó presencia escénica sin descuidar la frescura y naturalidad de sus mejores noches.

Para completar el outfit, Mirtha eligió joyas de alto impacto. Los aros colgantes, compuestos por varias hileras de piedras brillantes, caían en cascada y sumaban puntos de luz en cada movimiento. El anillo XL metalizado, en tono plateado, selló el look, aportando teatralidad y sofisticación. Los accesorios supieron dialogar con los brillos del vestido y con el ambiente art déco del set, donde predominan los dorados, las curvas y los detalles de época.

Mirtha Legrand reunió en la pantalla de eltrece a un grupo destacado de personalidades de la cultura, el periodismo y el espectáculo argentino, consolidando una vez más su posición como referente indiscutida de la televisión nacional con más de cinco décadas de trayectoria. En esta emisión especial, la mesa contó con la presencia de Araceli González, reconocida actriz, modelo y conductora que marcó páginas fundamentales del cine y la televisión; Darío Barassi, conductor y comediante que se convirtió en una de las figuras centrales del canal con su carisma y humor en las tardes.

La mesa la completaron Sandra Mihanovich, una de las voces más emblemáticas de la música nacional y referente de varias generaciones a través de su carrera como cantante y compositora; y Francisco Olivera, periodista de renombre, autor y analista político, conocido por su mirada aguda en medios gráficos y en la pantalla televisiva.

La mesa de Mirtha volvió a demostrar por qué el programa sigue vigente y relevante: la combinación de diferentes generaciones, disciplinas y trayectorias garantiza siempre encuentros únicos, reflexiones profundas y algún momento de distensión o complicidad inesperada. La anfitriona, con su sello característico, dejó que las historias y miradas de Araceli González, Darío Barassi, Sandra Mihanovich y Francisco Olivera se entrelazaran en una velada entrenida y rica en matices, reafirmando el poder de la conversación y el valor de la televisión como espacio para el diálogo y la memoria colectiva.