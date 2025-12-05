La emotiva despedida de soltera de Rocío Pardo: spa, amigas de toda la vida y lágrimas de felicidad

Rocío Pardo celebró su despedida de con sus amigas de toda la vida en Córdoba (Video: Instagram)

Rocío Pardo celebró de una manera muy especial su despedida de soltera, poco después de haber dado el “sí” en el civil con Nicolás Cabré. Más allá del glamour propio del entorno, el foco de la jornada estuvo puesto en los afectos y en la historia compartida con sus amigas, que la acompañan hace más de 15 años y estuvieron presentes en cada detalle de este día soñado. Lejos de los flashes del espectáculo, la fiesta combinó spa, relax, juegos al aire libre, regalos personalizados, brindis, lágrimas y abrazos, en un escenario de máxima intimidad y alegría.

Desde las primeras horas, el espíritu del evento fue el de la complicidad absoluta. Rocío fue retratada sonriente con el pelo recogido y una bata de satén blanca de mangas amplias, en un ambiente relajado con luz natural y detalles festivos en la habitación, como un árbol decorativo. Lo que siguió fue casi un manual sobre cómo celebrar la amistad: llegó la hora del sol y la piscina y Pardo, ahora con su bata blanca e inconfundible, se unió al “squad” de amigas que la rodeó vestidas en batas beige y lentes de sol. Todas, copas de vino rosado en mano, brindaron en la orilla, dejando ver sonrisas y gestos de alegría compartida.

Rocío tuvo una bata personalizada para pasar el día con sus amigas

Con un look relajado, la flamante novia estuvo el SPA

El álbum mostró instantes de trayecto, como Rocío viajando en auto hacia la siguiente parada: cabello suelto, vincha dorada y top blanco con lazo negro, en una escena distendida y natural que marcó la transición entre un destino y otro de la celebración. Ya afuera, los clásicos rituales de toda despedida de soltera: siete mujeres sentadas al borde de la piscina, todas con batas claras alzando copas y manos en alto, y Rocío, claramente identificada en el centro con la inscripción “Bride” en la espalda. El entorno —área verde, atardecer de cielo parcialmente cubierto y reposeras— amplificó el clima relajado y veraniego.

Una bikini de color marrón y amigas fue todo lo que necesito Rocío para disfrutar de su despedida de soltera

La "squad" completa en el SPA

Entre risas y juegos, las amigas se sumergieron en una bañera bajo la luz natural de la tarde, luciendo bikinis mientras la vegetación exterior y detalles como una escultura tipo buda generaban un ambiente de spa y desconexión. La tarde también quedó registrada en una prolija mesa al aire libre repleta de fiambres, quesos, copas de cristal y flores, mientras la luz solar destacaba la paleta de colores natural y el espíritu de encuentro.

No solo hubo momentos de distensión; en uno de los interiores cálidos de paredes de madera, Rocío posó en el centro de su grupo íntimo, vestida con bata blanca y bikini oscura, en medio de copas alzadas y sonrisas, simbolizando celebración y complicidad. La preparación para cada nueva actividad incluyó gestos más introspectivos, como cuando, de pie frente a una ventana, Rocío ajustaba su peinado y respiraba la luz natural junto a una planta ornamental.

La tarde llegó a su punto más emotivo con un video final donde Rocío, rodeada por sus amigas de toda la vida, se quebró en lágrimas y recibió el abrazo y el consuelo de su círculo íntimo, dejando ver la intensidad del sentimiento que envolvió el evento.

Luego pasó a una cata de vino a la orilla de la pileta

Cada una de las amigas de Rocío tuvo su bata personalizada

Esta despedida se hizo después del casamiento

El sábado por la noche la pareja celebrara su amor con una fiesta íntima en un bosque (Instagram)

En su posteo, Rocío lo resumió con palabras sinceras: “Despedida de soltera, ya casada. Imaginate tener el mismo grupo de amigas por más de 15 años, incondicionales, que estén en todo momento. Bueno, yo no tengo que imaginarlo. Hicimos día de spa con circuitos de masajes y facial, y terminamos viendo el atardecer con una cata de vinos y picada. Día soñado”. Así, la despedida de soltera de Rocío Pardo quedó registrada como una jornada de encuentros, historias compartidas y celebración auténtica, donde la clave fue el acompañamiento, la gratitud y la certeza de que los lazos más importantes trascienden cualquier fiesta, ahora renovados y listos para una nueva etapa junto a Cabré.