Nacho Otero recordó el día que descubrió que su novia le era infiel: “Abrí y estaba en una posición complicada”

Nacho Otero recordó el día que descubrió la infidelidad de su novia: "Estaba en una posición" (Video: Poco correctos, El Trece)

El abrazo de Pampita y la China Suárez, luego de la reactualización que tuvo el conflicto de las exparejas de Benjamín Vicuña a partir de las declaraciones de Wanda Nara, fue tema en Pocos correctos. Allí hicieron memoria sobre el conflicto que mantuvieron, el episodio del motorhome y, en tren de confesiones, Nacho Otero reveló que él mismo vivió un episodio similar con una exnovia.

“Pero te puede pasar. A mí me pasó”, comenzó diciendo en el ciclo que encabeza desde hace unas semanas Carmen Barbieri, mientras comenzaban a consultarle por el episodio. “Alguna vez vi algo así con una pareja que no tengo más, claramente”, contó, risueño.

“Me pasó una vez. Yo salía con una chica y tenía la llave de su departamento porque yo vivía con mis papás. Tenía 23, 24 años. A ella le gustaba el lemon pie y se lo compro para desayunar a modo de sorpresa. Abrí la puerta, yo estaba con la torta y ella no estaba con esta pose”, rememoró, divertido mientras imitaba su gesto de aquel momento sosteniendo la tarta.

Sin embargo, su reacción fue aún más inesperada. “Dejé el lemon pie y me fui”, contó, sorprendiendo a todos y tomándola con humor después de tantos años. “A mí lo que más me impacta de esta anécdota es que cada vez que la cuento la gente se sorprende cuando digo que yo dejé el lemon pie, no que encontré a mi ex en una situación complicada”, relató, divertido.

“Me acordé de esto y me puse a transpirar”, señaló, mientras se secaba las gotas de sudor que en ese momento le recorrían la frente. “¿Nunca más la volviste a ver? ¿Hubo un llamado? ¿Un corte?”, indagó Virginia Gallardo, su compañera en el ciclo de eltrece. “Después le había agarrado culpa y me iba a buscar todos los días a la puerta de la radio. Terrible”, rememoró, sobre aquel tremendo momento que rompió su relación para siempre. ¿Su reacción? “Salía por otra puerta”, afirmó, tentado de risa.

Pero cuando le preguntaron al periodista acerca de por qué se había llevado la torta que le había comprado especialmente a quien era su pareja, tuvo una desopilante salida. “¿Querés que me lleve el lemon pie? ¿Me iba a ir con los cuernos y el lemon pie? ¡Lo dejé! ¡Ya está!”, concluyó el conductor de TN que está casado con la abogada Natalia Tanno desde 2020 y es padre de León y Alba.

En febrero de este año Nacho Otero compartió su notable transformación física tras perder 45 kilos. Según contó, llegó a pesar 135 kilos y decidió cambiar su estilo de vida después de enfrentar una crisis de ansiedad que lo llevó a un punto límite. Este cambio no solo mejoró su salud física, sino también su bienestar mental.

El periodista explicó que su éxito se debió a una combinación de dieta keto, ayuno intermitente, ejercicio regular y volver a practicar tenis. Enfatizó que, aunque estas herramientas funcionaron para él, cada persona debe encontrar su propio camino hacia la salud. Además, agradeció el apoyo de su familia, amigos y especialmente de su nutricionista, quien lo acompañó durante todo el proceso y se convirtió en un amigo cercano.

En una publicación que hizo en sus redes, Otero también destacó la importancia de tener la mentalidad adecuada y rodearse de personas que apoyen el proceso de cambio. “Sin esas dos cosas nada es posible”, afirmó. Para demostrar los beneficios de su transformación, compartió estudios clínicos que mostraban sus mejoras en varios indicadores de salud.

“Cuando yo fui papá me empecé a plantear un montón de cosas y entre ellas la finitud, porque ser joven es sentir que no te vas a morir nunca. Cuando fui papá y me pusieron a mi primer hijo León en brazos, tengo dos, me salió un pensamiento que es como una voz interna y a mí me dijo ‘no te podés morir’, lo cual fue terrible porque es algo que no controlas y me generó ansiedad”, expresó, en aquel momento.