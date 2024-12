Comenzó la batalla por la comida en Gran Hermano: acusaciones cruzadas y una participante al borde del hartazgo

A días de su ingreso, los participantes comenzaron a descuidar la comida y dieron lugar a las primeras discusiones (Video: Gran Hermano - Telefe)

Esta semana, la pantalla chica le dio la bienvenida a una nueva edición de Gran Hermano (Telefe). En un poco más de 48 horas, la casa más famosa del país vivió su primera acalorada jornada. Una vez más, la comida se volvió uno de los temas más delicados de la convivencia y, ante el uso desmedido de las reservas, los participantes salieron a expresar sus molestias. En especial, Sandra, la pescadora oriunda de La Plata, quien no pasó por alto esta situación ante sus compañeros.

A poco de comenzar el reality, los jugadores no dudaron en utilizar los beneficios del inmueble que tendrían a su disposición en caso de salvarse de las próximas eliminaciones. Esto incluyó los alimentos, que deberán rendirles hasta su primera visita al supermercado, sin fecha determinada. Si bien el conductor, Santiago del Moro, les indicó que debían ser precavidos con este tema, lo cierto es que los integrantes del certamen no dudaron en comer a su antojo.

Esto llamó la atención de Ezequiel, la última figura en ingresar a la casa, quien le comentó a Sandra: “¿Vos decís que se comió mucho?”. Por su parte, la platense se mostró dura y respondió: “Sí. Hoy a la tarde abrieron papas fritas, palitos… Lo que pasa es que no soy la madre ni el padre de nadie. Lo dije una vez, dos, tres veces y listo. Después yo no tengo para comer, pero mientras tenga mate me la sob… Yo me corro de esto porque si no quedo como la…”, aseguró la mayor de la casa, quien no dudó en desentenderse de la situación y señalar como culpable a los otros competidores.

Sin medir las consecuencias, las chicas abrieron paquetes de snacks

La discusión por la comida no terminó en aquella conversación, sino que luego se trasladó a la habitación de los hombres. En esta, Giuliano tomó la batuta de la discusión y expresó: ”Hay algunos que dicen que está para comer y que ya fue. Es algo que siempre ocurre”. Por su parte, Sebastián comentó: “Bueno, Andrea comió muchos huevos”. Si bien el santafesino coincidió con su compañero, el más joven del reality, Luca se metió en la charla y no dudó en destacar una situación que tuvo lugar con Petrona, la integrante sonámbula del ciclo: “Hoy, en el juego, ella quiso agarrar un dulce de leche, pero Sandra le dijo que no, que no iba a abrir un pote para eso”, argumentó con vehemencia, ya que la tucumana pensaba darle un uso polémico.

Aquel encontronazo dejó a la vista las asperezas entre ambas mujeres, quienes buscaban encontrar el equilibrio de la casa. Mientras Petrona intentaba sumarse a la dinámica de los más jóvenes, la pescadora le dejó en claro que no se lo iba a permitir. “Está cerrado el dulce de leche. No vamos a abrirlo para ponerle en la cara a uno, ¡no!”, exclamó, con un tono de hartazgo, en medio de la cocina. Si bien esto frustró la diversión de la mujer, encontró una alternativa al agarrar un poco de crema de leche y pasarlo por el rostro de Sebastián, que desató una serie de risas entre los presentes en el patio del recinto.

Brian y Luca, unos de los participantes que no dudaron en medirse con las reservas de comida (Gran Hermano - Telefe)

Pero nadie se salvó dentro de la casa en aquella ocasión, ya que Brian y Luca también intentaron salirse con la suya al comer del helado. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa de que alguien se les había adelantado al agarrar varias cucharadas de vainilla, chocolate y frutilla. “Eso no fuimos nosotros. Vamos a comer un poco nosotros”, lanzó el vendedor ambulante, entre risas, al agarrar una cucharada y probar un poco de dicho postre. Rápidamente, el joven se unió a la idea y, entre carcajadas, comentó: “Es helado, amigo, no es comida”. Finalmente, ambos le dieron rienda a su plan y lo degustaron a cucharadas mientras intentaban evitar ser atrapados por algunos de los jugadores, en especial por parte de la platense tras su fuerte reto.