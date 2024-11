Trueno sorprendió a los fans que están acampando en Ferro para ver su show: el gesto que se volvió viral

Trueno le llevó comida a los fans que acampan fuera de Ferro (Video: TikTok)

A finales del mes de septiembre, Trueno anunció que tendrá su primera presentación en un estadio en solitario. Será en Ferro, el viernes 13 de diciembre, en un show que se encuentra en el marco de El Último Baile World Tour, que fue un gran éxito en Europa y en Estados Unidos. Las expectativas fueron tan altas que los fanáticos se volcaron primero a las boleterías virtuales, y los más entusiastas, ya acampan en los alrededores de la cancha ubicada en el barrio de Caballito. Y allí recibieron una sorpresa de la que difícilmente se olvidarán.

Con unas bermudas de color negro, una remera a tono y un gorrito de lana, el cantante se acercó a los fans para repartir unos sandwiches y conversar un rato con ellos, a modo de gratitud. Al verlo aparecer, los jóvenes se fueron acercando lentamente y lo saludaron con un beso en la mejilla, como para documentar que fuera cierto. “Gracias, recién nos vinieron a sacar las carpas”, le contó una de las chicas que se encontraban en la puerta del estadio.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la familiaridad con la que Mateo, nombre de pila del cantante, trató a los jóvenes allí reunidos. Los comentarios en las redes apuntaron a resaltar este aspecto que destaca su humildad: “Ese no es Trueno, es Mateo Palacios”; “Lo saludaban como si se conocieran hace años”; “la gente lo saluda re normal, yo lo llego a ver y me pongo a llorar, después lo abrazo y le pido foto y autógrafo”; “parecen amigos de toda la vida”; “si yo estuviera ahí, me desmayaría de felicidad”; fueron algunos de los mensajes que dejaron en el video viral.

Trueno le llevó comida a los fans que acampan fuera de Ferro

Meses atrás, el músico tuvo un gesto similar en su escuela primaria en el barrio de La Boca. Luego de las vacaciones de invierno, con el reinicio de las clases, el rapero sorprendió a los alumnos de la escuela Nº 8 Carlos Della Penna. Trueno regresó al colegio primario ubicado en su barrio natal con un gesto que marcó la jornada: la entrega de una donación de guardapolvos blancos. Los alumnos, sorprendidos por la inesperada visita, lo recibieron con entusiasmo, aprovechando la ocasión para pedirle fotos y autógrafos que estampó directamente sobre sus uniformes.

El artista juvenil llegó cargando un termo bajo el brazo, mate en mano, y se mostró cercano y dispuesto a compartir con los chicos, quienes no ocultaron su alegría ante la presencia del ídolo. La iniciativa no se limitó a saludar a los estudiantes, sino que dejó un aporte concreto a la comunidad educativa.

Trueno donó guardapolvos a escuelas de La Boca y firmó autógrafos a los alumnos

La reciente visita del cantante a su escuela primaria en La Boca reflejó una vez más su compromiso con las causas sociales y su deseo de fortalecer los lazos con su comunidad de origen. Según pudo saber Teleshow, esta acción, que incluyó la donación de guardapolvos blancos, también fue un homenaje a las escuelas públicas y un reconocimiento a la labor de los docentes.

Además de realizar esta donación en la escuela N° 8 de La Boca, Trueno donó unos 500 guardapolvos a otras nueve escuelas primarias del barrio. Estas son: Nº 9 Benito Quinquela Martín, Nº 14 Agustín Rafael Caffarena, Escuela Integral Interdisciplinaria, Nº 13 República de Chile, N° 02 Carlos Ramón Vignale, Nº3 Juan María Gutiérrez, Nº 18 Provincia de La Rioja, Nº 11 Antonio J. Bucich y Nº 4 José Jacinto Berrutti.