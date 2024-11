La reacción de Evangelina Anderson al probar un clásico de la comida mexicana: “Me lo tragué”

Evangelina Anderson mostró cómo fue su primera experiencia degustando los chapulines (Video: Instagram)

Desde hace meses que Evangelina Anderson y su familia se vieron obligados a adaptarse a México luego de su abrupta mudanza por el trabajo de su pareja, Martín Demichelis, quien fue convocado como entrenador de Rayados de Monterrey. Si bien pasó por malos momentos a raíz de los rumores de infidelidad a poco tiempo de asentarse en el país azteca, lo cierto es que la modelo los desterró por completo y los dejó en el pasado. Ahora, no solo incursionó de lleno en la cultura local, sino que también se animó a probar un particular plato.

En esta oportunidad, Evangelina probó un tipo de insecto y causó impresión entre sus seguidores. Ante sus más de tres millones de seguidores, la expanelista de Los 8 Escalones (El Trece) compartió cómo fue su experiencia al degustar los chapulines ante hijas Lola y Emma. “Dios mío”, exclamó, asombrada, al ver desde cerca la apariencia de este particular snack.

Al agarrar uno entre sus manos luego de ver cómo lo degustaban un par de amigas, ella quedó anonadada por su apariencia. Si bien no quería comerlo, intentó hacerle frente a sus miedos: “Todos en la vida nos hemos algún bicho, ¿no?”. Acto seguido, el gesto de su rostro pasó del temor al asombro, ya que no esperaba encontrarse con ese tipo de sabor. Por su parte, una mujer detrás de cámara le comentó: “Es que no tuviste la oportunidad de probarlo por esta pensando en lo que eran”. Al volver a degustarlo, Anderson le respondió: “Me lo tragué. Tiene un poco sabor a ají. Muy ricos”.

Con un sombrero de mariachi, Evangelina demostró que se acopló a las costumbres locales

En su salida nocturna, la expanelista aprovechó para capturar algunos de los tragos que acostumbran a beber en México

Esta no fue la única costumbre que la modelo se animó a poner en práctica tras su llegada al país. Además de incursionar en la comida local, Evangelina captó la atención de sus fanáticos con su última salida nocturna a un bar. En su último posteo recopiló una serie de imágenes que dejaron en claro su aprecio por su hogar temporal y cómo intentó sumergirse en sus hábitos, entre ellos el de las bebidas alcohólicas y los grandes sombreros de mariachi que no pasaron desapercibidos. También en la jerga mexicana, ya que aprovechó para capturar algunas palabras escritas en el local como “ardidos”, y supersticiones como “poner a San Antonio de Padua de cabeza”, que se utiliza para atraer al buen amor.

San Antonio de Padua de cabeza es una de las costumbres locales que destacó Evangelina en su salida

Estas postales causaron furor en la sección de comentarios, donde recibió un sinfín de mensajes. “La más linda de Argentina”; “México te sienta muy bien”; “Todo te queda bien”; “¿A vos se te reza o se te aplaude? Sos una diosa”; “Sos una reina siempre”, fueron algunas de las tantas reacciones que recibió en las últimas horas.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Anderson muestra algunos aspectos culturales de México. A poco tiempo de su llegada a finales de septiembre, ella se encargó de compartir algunos de los festejos populares, entre ellos el Día de los Muertos. Emocionada por enfrascarse de lleno en los ritos, salió con su hija Lola y capturó algunos de los momentos de su experiencia en dicha festividad en las calles de su ciudad.

La modelo capturó una de las tantas palabras que utilizan en México (Instagram)

En esa oportunidad, se encontró con una ofrenda tradicional que se lleva a cabo durante esta fecha y que registró con su cámara. La pareja de Demichelis mostró cómo distribuyeron una serie de fotografías de difuntos, velas, calaveras y estatuillas de colores. “¡Miren lo que es este altar! Con esto no es que no recuerdan la ausencia, sino que celebran la presencia”, comentó respecto al modo en que los mexicanos deciden conmemorar a las personas que dejaron este plano.

Además, aprovechó para explicar el significado detrás de esta fecha que se encuentra tan arraiga entre los locales. A través de sus historias de Instagram, compartió una serie de ilustraciones de altares típicos de la celebración, decorados con velas, flores de cempasúchil y fotos de mascotas fallecidas, mostrando respeto y cariño hacia los familiares que ya no se encuentran en este plano. También sumó un dibujo de varios perritos caminando hacia un alta. “Ya vamos de regreso”. En ese sentido, escribió: “Hoy acá en México es un día especial para recordar y honrar a nuestras queridas mascotas que ya no están con nosotros. Se cree que sus almas nos visitan antes del Día de Muertos”.