Jimena Barón y Juli Poggio probaron gusanos en Tailandia y sus reacciones causaron furor en las redes

Ante la cámara, Jimena Barón y Juli Poggio mostraron cómo fue comer gusanos por primera vez (Video: Instagram)

Desde hace un par de días, Jimena Barón se sumó a un viaje lleno de experiencias culturales y glamour en Bangkok, Tailandia. A raíz de una propuesta laboral por parte de una conocida empresa de joyas, la cantante hizo equipo con figuras como Carolina Pampita Ardohain, Zaira Nara, Juli Poggio y Stephanie Demner, quienes también fueron convocadas a dicho destino. A días de su arribo al continente asiático, la artista y la exparticipante de Gran Hermano 2022 decidieron meterse de lleno en las costumbres locales y mostraron cómo fue su experiencia al probar un particular plato.

En medio de un paseo por una serie de puestos de comida, la compositora y la influencer se detuvieron frente a uno que vendía insectos. Lejos de perderse la experiencia, Juli fue la primera en animarse y sumó a su compañera a esta experiencia. “Vamos a probar estos dos tipos de gusanos”, comentó la exprotagonista de Coqueluche mientras sostenía entre sus manos dos varillas de madera ante la cámara.

Si bien ella miraba completamente maravillada la situación, lo cierto es que la intérprete de “La Cobra” no podía ocultar sus gestos de aversión ante su propuesta. Sin embargo, intentó hacerle frente y dejar de lado su impresión. “Pará, creo que se nos va a salir porque están crocantes”, comentó Jimena, quien sacó la lombriz del palillo y la agarró entre sus dedos. Divertida por la situación, Poggio le contestó: “Entonces, va entero, ¿sí?”.

Jimena se desquitó con la influencer luego de su experiencia probando gusanos

Acto seguido, ambas se lo comieron y saborearon por primera vez el gusto que tenía el insecto. El disgusto de la cantante se hizo evidente desde el primer segundo, ya que hizo un ademán de escupirlo. Sin embargo, la modelo no pudo ocultar su sorpresa luego de que el particular snack traspasara sus expectativas. “¡Upa! Muy rico, me gustó”, exclamó, entre risas, mientras se dirigía a pedir otro. Por su parte, su acompañante quedó anonadada y comentó: “¿Te gustó? Me quedó el gusano en el diente, bol…”.

La vivencia por parte de la dupla no pasó desapercibida para sus fanáticos, en especial para los de Barón. Entre sus más de seis millones de seguidores, unos de ellos le escribió por privado: “Ella padeciéndolo y la Juli queriendo más jajaja”. Ella, sin dar vueltas, le contestó públicamente con un toque de humor: “La hija de p… de Julieta me dio el gusano blando y ella se eligió el crocante”.

Cabe recordar que este viaje estuvo lleno de sorpresas para la compositora. Desde el momento en que fue convocada apenas 24 horas antes del vuelo, ella capturó cada uno de los momentos que vivió y lo compartió en sus redes sociales. Incluso, se sinceró ante los detalles de último momento al sumarse al grupo, tales como su vuelo sin sus compañeras. “Viajo sola ida y vuelta. Las chicas salieron un rato antes en otra aerolínea, otra ruta. Es un desafío total para mí, que no me gusta para nada volar. Obviamente de las 19 horas dormí cuatro porque el avión se movió, y yo voy aterrada”, relató la intérprete de “La Tonta”.

La cantante dio a conocer los entretelones de la imprevista propuesta que recibió para viajar a Tailandia (Instagram)

“Por supuesto, recé un Padre Nuestro que de los nervios me salió mal. Ahí me imaginé que Dios me iba a castigar y empecé a luchar por mi vida tratando de decirlo bien para que el avión no colapse. Todo esto en mi mente mientras el resto roncaba plácidamente”, continuó respecto a la gran presión que sentía por moverse hasta la otra punta del globo. Sin embargo, sus temores quedaron en el pasado luego de arribar a su destino, donde no solo tuvo la oportunidad de viajar a uno de los shoppings más importantes de la capital tailandesa, ubicado junto al río Chao Phraya, sino que también visitó el icónico templo Wat Pho y su enorme Buda Reclinado.