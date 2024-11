El día que Lionel Messi no se animó a saludar a Los Palmeras: “Es un tipo sencillo y vergonzoso”

Eugenia Tobal Con Sebastián Wainraich

El miércoles por la noche, el grupo musical argentino Los Palmeras sorprendió a la audiencia del programa La Noche Perfecta, emitido por El Trece, al compartir una anécdota sobre el astro del fútbol Lionel Messi. Durante la conversación con el conductor del programa, Sebastián Wainraich, la banda reveló cómo en una ocasión el ídolo mundial no se atrevió a saludarlos debido a su timidez.

El ciclo, conocido por invitar a figuras destacadas del mundo del espectáculo para compartir anécdotas y detalles personales de sus vidas, reunió esa noche a Los Palmeras y la actriz Eugenia Tobal. En un ambiente relajado y lleno de humor, los integrantes de la banda santafesina repasaron momentos clave de su trayectoria, su formación como grupo y algunas experiencias únicas que han vivido a lo largo de su carrera.

En el momento álgido de la entrevista, Wainraich lanzó una pregunta que desató las risas del estudio: “Antes de escuchar el show de Los Palmeras, se van a despedir con una anécdota. Yo tengo dos para ofrecerles. La primera es fuerte: cuando Messi no se animó a saludarlos”.

En ese sentido, Rubén Deicas, cantante de la banda, comenzó el relato describiendo a Messi con admiración: “¿Vos sabés la educación que tiene Leo? Es un tipo muy sencillo, muy amiguero. Y aparte, es vergonzoso”. Deicas explicó que, a pesar de que Messi es un gran admirador de la cumbia santafesina, en una fiesta privada en Rosario se mostró demasiado tímido para acercarse a saludarlos.

“Él siempre acudía a los espectáculos cuando estábamos en Rosario o afuera. Nos escuchaba, entonces no se podía creer que estábamos ahí juntos en la fiesta. Así que lo fueron a buscar para saludarlo, y yo me acuerdo de que estaba sentado así, como acá. Y ví que el estaba que entraba y que no entraba. No se animaba”, relató el cantante, generando carcajadas entre los presentes.

Los Palmeras y Lionel Messi

Finalmente, la timidez de Messi fue superada. Según Deicas, una vez que se rompió el hielo, el futbolista mantuvo una charla distendida con ellos. “Después hablamos de cualquier cosa”, comentó con una sonrisa. La banda también logró inmortalizar el encuentro con una fotografía que ahora forma parte de los muchos recuerdos que tienen con Messi: “Sí, tenemos miles de fotos con Leo”, afirmó el cantante.

Y es que la conexión entre Los Palmeras y Messi no se limita a esa anécdota. La banda, reconocida como un emblema de la cumbia santafesina, tuvo múltiples interacciones con el futbolista a lo largo de los años. Rosario, ciudad natal de Messi, fue testigo de algunos momentos en los que el ídolo del fútbol y la música popular argentina se cruzaron en celebraciones y eventos.

En ese sentido, el clip se volvió viral en las redes sociales, ya que la historia relatada por Los Palmeras no solo provocó risas, sino que también ofreció un vistazo a la humildad de Messi. A pesar de ser una figura mundialmente famosa, el jugador demostró una personalidad sencilla y cercana. “Es increíble cómo alguien que está en la cima del mundo puede seguir siendo tan humilde”, reflexionó Wainraich al cierre de la entrevista que muestra algo que es reconocido por todos en el ambiente: que, detrás de la leyenda, Lionel Messi sigue siendo un hombre sencillo, capaz de reírse de sí mismo y disfrutar de la música que conecta con sus raíces.