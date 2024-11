Christophe Krywonis habló de su lucha con la comida y el sobrepeso: “Es mi pasión, pero también mi perdición”

Christophe Krywonis habló de su lucha con la comida y el sobrepeso

Christophe Krywonis se encuentra en uno de sus mejores momentos laborales tras destacarse en su rol como jurado en el éxito de Bake Off Famosos (Telefe). Desde temprana edad el cocinero mostró una gran pasión por la comida y sus diferentes sabores, sin embargo, con el correr de los años ese amor por la gastronomía impactó en su salud. Ante ese panorama, el experto se confesó con Catalina Dlugi para el programa de radio Agarrate Catalina (La Once Diez) acerca de la lucha diaria que debe afrontar a causa del sobrepeso.

Años atrás tomó la decisión de hacer un cambio en su vida y ante la pregunta de Catalina sobre el tema respondió: “Los cambios de vida conllevan obviamente cambios de actitud y frente a muchas cosas como la comida que sigue siendo mi pasión, pero también mi perdición. Cuando tenía una angustia, una alegría, era ir a la heladera y festejar comiendo”. Y agregó: “Hoy en día es diferente, hay mucha más serenidad. La edad también no viene sola, con mis 59 años, estoy muy contento de estos cambios”.

En el año 2019 el cocinero francés se sometió a lo que se conoce como operación bariátrica, su vida dio un giro. Sin embargo, para llegar a esta decisión pasó mucho tiempo: “Fue un recorrido de muchos años que se dio luego del fallecimiento de un amigo por exceso de peso y luego otro a los seis meses también y ahí fue como una llamada de atención”. Esto estaba acompañado por un cuadro de diabetes elevado y la negativa por parte del cirujano: “Él no me quería operar, me decía, ‘no te voy a operar, no estás preparado para cambiar tu vida. La operación en sí no es nada si no cambiás tu forma de vida, si no entendés lo que está pasando en un año o dos ya estás de vuelta en lo mismo’. Entonces fue con mucha terapia y entender que tenía que aceptar cambiar algunas cosas en mi vida”.

“Fue un reseteo del cuerpo, no hay más presión arterial, pero además tu vida, tu energía, tus apuestas, tu lucidez cambia todo. Realmente es asombroso”, dijo y remarcó que al poco tiempo de pasar por el quirófano comenzó a notar los cambios en su vida. Fue el trabajo en conjunto de su psicólogo y los médicos a su cargo lo que finalmente logró que modificara sus hábitos y así bajó 50 kilos.

“¿La terapia sigue ahora o ya no?”, quiso saber Catalina y Christophe respondió sin pensarlo: “Soy fanático, es mi cable a tierra. Una vez por semana voy, y muy contento de poder hacerlo porque me ayudó muchísimo a entender un montón de cosas. Después de más de 15 años de terapia pienso que sin ella tampoco me hubiese operado”.

Christophe Krywonis junto a Melody, su pareja (Foto: Instagram/mundochristophe)

En una nota un poco más alegre dio detalles acerca de la relación que tiene hace tres años con una mujer llamada Melody Hein. “No hablo mucho de ella porque es muy reservado y a ella tampoco la pone muy cómoda”, comenzó diciendo el chef y dio algunos detalles de su vínculo: “Hace tres años que estamos juntos. Tenemos una vida muy normal de pareja, no convivimos, pero estamos muy juntos”.

Hace menos de un año se arriesgó y abrió un restaurante en el barrio de Belgrano y contó el gran apoyo que fue su novia en esta nueva etapa de su vida: “Ella me ha aguantado mucho en todo mi trabajo y me ha contenido cuando abrí mi local, fue un tiempo de incertidumbre y de gran angustia. Ella me contuvo mucho, me ha aportado una cierta tranquilidad cuando estaba muy preocupado. Ahora estoy muy contento”.