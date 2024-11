Ivana Icardi se metió en la escandalosa separación de Mauro y Wanda Nara: “Habló el dolor en mí”

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando en intensidad, ahora marcada por denuncias legales y declaraciones públicas. En medio del conflicto, Ivana Icardi, hermana del futbolista, expresó su dolor y apoyo a través de las redes sociales.

En un mensaje compartido en sus historias de Instagram, Ivana abordó el conflicto familiar, mostrando un balance entre la emotividad y el respaldo hacia su hermano. “Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación”, comenzó diciendo la influencer que hace años no tiene vinculo con el jugador.

Ivana Icardi habló de la crisis que su hermano atraviesa con Wanda Nara

A su vez, Ivana explicó que estaba conteniendo sus emociones para no agravar la situación. “Ayer escribí un mensaje que casi publico, pero lo voy a dejar para mí y los que me quieren, ya que no hablaba Ivana, hablaba el dolor”, confesó en su publicación, evidenciando la carga del momento que está atravesando su hermano.

A lo largo de su declaración, Ivana también reafirmó su apoyo incondicional hacia Mauro. “Hay temas muy delicados que tocan mis heridas. Mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite y se lo he hecho saber”, sentenció.

Una denuncia que sacude

Wanda Nara le habría iniciado una denuncia a Mauro Icardi por presunta violencia de género (Video: LAM)

Mientras tanto, Wanda Nara avanzó con una denuncia formal contra Mauro Icardi por violencia la cual ya tuvo algunas resoluciones y su primera audiencia. En primera instancia, fue el periodista Ángel de Brito, quien confirmó la información y aclaró que las acusaciones no son menores: “Es grave lo que van a escuchar en un rato. Es una denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi”.

Entre los pedidos de Wanda, se destacó una solicitud que exige el desalojo de Mauro del departamento ubicado en el exclusivo Chateau Libertador. “Ella pide, entre otras cosas, que lo desalojen del Chateau Libertador”, agregó De Brito en sus declaraciones algo que ya sucedió.

El caso tomó un giro más conflictivo cuando, según el panelista Pepe Ochoa, Wanda intentó ingresar a la propiedad y se encontró con la negativa del futbolista. “Cuando Wanda vuelve de Aeroparque, va al Chateau Libertador, se apersona en el departamento, Mauro no la dejó entrar”, explicó detallando el clima tenso que rodea la disputa.

Ivana y Mauro Icardi

Según el periodista especializado en policiales Paulo Kablan, el conflicto comenzó alrededor de las 16:30 y no durante la noche, como se había informado inicialmente. De acuerdo con el relato de Kablan en el programa A la Barbarossa (Telefe), Wanda llegó al departamento ubicado en la torre Chateau Libertador junto a su abogada, Ana Rosenfeld, donde aún se encontraba Icardi. Ante la situación, Rosenfeld contactó al 911, lo que motivó el regreso de los agentes policiales al edificio para mediar en el conflicto.

“Los policías notificaron a Mauro Icardi de una denuncia en su contra y verificaron rápidamente que no había señales de agresión física ni daños materiales”, explicó Kablan. Según el parte policial, no se registraron incidentes visibles, ni siquiera un plato roto. Sin embargo, las tensiones entre las partes eran palpables.

Finalmente, Mauro Icardi abandonó el lugar de manera calmada, escoltado por la policía. Al conocerse esta denuncia, el audio de Nora reflotó no solo porque aportó un vistazo al trasfondo de los problemas entre la pareja, sino que reforzó la percepción de una relación insostenible. Incluso, Colosimo confesó en el mensaje: “A mí me agarra un dolor de estómago que ni te cuento. No duermo con esto de Wanda. No tengo paz porque no le dan un término medio”. Y es que aunque el parte policial no registró agresiones físicas, el episodio evidencia una relación fracturada. Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentan los trámites legales que definirán su futuro inmediato.