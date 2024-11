Una sorpresiva decisión en el Cantando 2024 indignó al jurado: “No iba a poder competir hasta el último día”

Una sorpresiva baja en el Cantando 2024 indignó al jurado

Se vivió un inesperado momento en el inicio de la emisión del Cantando 2024 (América) de este lunes. Luego de que Florencia Peña hiciera la presentación del ciclo y de avisar que en esta jornada se daría una eliminación por el voto telefónica, una de las dos parejas sentenciadas anunció que abandonaban el juego.

El enfrentamiento estaba planteado entre dos parejas: la que conforman Agustín Cachete Sierra y Marcia Rubido, y la de Silvina Escudero con Alito Gallo. Así, y tras la presentación que la conductora hizo sobre el duelo que iba a definir la acción, uno de ellos tomó la palabra para dar la sorpresiva decisión.

“Hoy venimos a decir ‘gracias’ y hasta acá hemos llegado con el equipo. Más que nada por un tema de tiempos y de compromisos. Y después sumale a esto que pasó, de que si uno no vino al programa no significa que no te importa o que no sos tan responsable...”, dijo Cachete, enojado con parte de sus contrincantes por haber nominado a su pareja al teléfono. “Vamos a recordar que fueron Rocío Quiroz, Brian Lanzelotta y Noelia la Gata los que sentenciaron a la pareja por no haber estado”, recapituló Flor Peña.

“Sí, a mi me pasó de estar acá y que Benito Fernández justo tuvo una gala benéfica, y también lo votaron. Recuerdo estar acá y no fue un ambiente copado para su compañera. Yo el otro día no vine, la vi a ella, a mi coach y la verdad que creo que no lo merecíamos desde ese lado. Igual el puntaje había sido malo y la verdad que cantamos muy mal. Pero la realidad es que si seguimos, iba a ser por una gala más. Entonces ya que estamos en el teléfono y que está en juego el laburo de ellos y su participación, la decisión es decir adiós hoy”, reafirmó Cachete.

Nacha Guevara, Marcelo Polino y Flavio Mendoza, indignados con la decisión de Cachete Sierra

A su vez, Agustín también le dedicó palabras a Silvina Escudero y a su parteneire. “Quiero agradecerle a todo el público que nos votó. Por eso tampoco incentive eso, lo tenía pensado. Sumale a que estoy medio enfermo y no podía cantar... Pero bueno, esa es la decisión”, reafirmó el actor sobre su decisión de bajarse del Cantando. “O sea que deciden irse más allá de lo que hubiera pasado con la votación, que no lo sabemos. Ustedes se bajan antes”, tradujo la conductora. “Sí, sí, hoy es el último día...”, aseguró Cachete.

En ese momento, Nacha Guevara desde su rol de jurado tomó la palabra, desconcertada con la decisión. “Me llama mucho la atención venir y ver a los cuatro que considero mejores en esta posición. ¿Estamos nivelando para abajo? ¿Somos el reflejo del país? Sí, de algún modo. No lo entiendo. Sencillamente no entiendo cómo pudo pasar esto”, dijo la artista, destacando pese a todo la labor de Cachete y Escudero sumados a sus respectivos compañeros. “No creo que sea yo el mejor. Igual, es por una cuestión de tiempos. Yo me banco cualquiera, me banco el cero, que digan que soy un campeón sin gracia, pero cuando las chicas la pasan mal, tampoco me gusta”, argumentó Sierra.

En ese punto, Flavio Mendoza contraatacó. “¿Por qué no esperaste a que se decidiera el voto? Suena a mal perdedor, también. Porque si estás diciéndolo antes...”, le dijo el jurado. “No me creo perdedor, todo lo contrario”, se defendió el concursante. “Yo agradezco esto porque él decía que en la gala próxima ya iba a renunciar, pase lo que pase. Lo súper agradezco, me parece de buen compañero”, dijo Silvina Escudero. Ahí tomó la palabra Marcelo Polino, quien castigó al actor por su decisión. “A mi me parece que un buen jugador espera a la elección del público. Y después si gana, cede el lugar y ahí se va. Sino quedás como un cagón si te vas antes de que arranque el teléfono”, analizó sin filtros.

“Si algo demostré es que me sobran huevos, he salido a cantar cuando no canto, he salido a errar como un campeón, ceros tuyos cuando hay un montón de laburo atrás... Yo me voy muy bien, en paz. Le agradezco a la producción, volví porque ser el campeón y por todo el cariño que me dieron en un momento triste de mi vida, lo agradezco”, volvió a defenderse el actor, quien había sido ganador de este mismo certamen en la edición 2020.

“La verdad que es triste, cuesta hablar. Es un laburo muy lindo este y a mi me tratan muy bien, desde el día 1. Es el tercer certamen en el que estoy. Realmente la paso muy bien. Me siento como en casa, así me trataron. Sabía que por tiempos esto me iba a suceder, que no iba a poder competir hasta el último día como pasó antes. Y viendo las circunstancias decidimos decir ‘hasta acá', con dolor, porque la verdad que la pasamos bien, sobre todo en los ensayos”, profundizó Cachete con lágrimas en los ojos.

Cachete Sierra y Silvina Escudero iban a enfrentarse en el teléfono del Cantando, pero el actor se bajó del certamen

“Entonces sigue en el cantando la pareja de Silvina Escudero y Alito Gallo. ¿Están contentos? Se quedan”, felicitó Flor Peña a la pareja que se salvó de poner su continuidad a merced del voto telefónico. “Me parece de buen compañero lo que dijo Cachete”, reiteró la vedette. “Obviamente que agradezco a todos los que nos votaron, estuvimos haciendo campaña para que nos voten. A todos los que pusieron plata ahí. Sé que es un montón, sé que está difícil la situación, lo súper pedimos, quiero agradecerle a todos los seguidores, porque obviamente queremos seguir. Así que acá estamos”, cerró Escudero.