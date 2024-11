Pedro Alfonso se despidió de su programa de streaming: quién lo reemplazará en la conducción

En plena emisión, Pedro Alfonso comunicó quién será la figura que lo reemplazará como conductor (Video: Después Te Digo - Bondi Live)

El creciente universo de las plataformas de streaming impulsó la creación de nuevos canales y proyectos innovadores en el ámbito del entretenimiento. Uno de estos espacios, Bondi Live, debutó a principios de año con la conducción de figuras destacadas como Ángel de Brito y Pedro Alfonso, quien estuvo al frente del programa Después Te Explico. Sin embargo, en un giro inesperado, el productor decidió dar un paso al costado y reveló quién será la figura que tomará las riendas del programa.

Durante una de las emisiones recientes de su ciclo, Pedro anunció la incorporación de su excompañera, de una manera desenfadada y llena de humor. Ante sus compañeros en el panel, expresó: “Bueno, mañana viene la señorita Marcela Kloosterboer”. Ataviado con un disfraz de Papá Noel, uno de sus colegas, Rodrigo Noya acotó: “¡Aplausos! ¡Bravo, Marcela!”. Acto seguido, el animador volvió a retomar la palabra: “Vuelve, ella retoma y vamos a estar hablando. Además, se va a quedar con ustedes durante las próximas semanas, meses… No sé cuánto”.

Entusiasmado, Noya, bromeó: “O sea, es la nueva conductora del programa”, a lo que Alfonso contestó con humor: “La podemos entrevistar”. Por su parte, el actor infantil continuó en la misma línea humorística y dijo: “Voy a preparar todo. Le voy a consultar: ‘¿Cuál es tu Marcela favorita?’ También el autorretrato, todo eso”.

En tono de broma, el animador reflexionó sobre la dinámica entre él y su futuro reemplazo: “Para mí es porque no me banca. Ella es la lógica y se fue porque estaba enojada conmigo y vuelve porque me voy”. Ante sus palabras, Noya se sumó a la teoría, simulando un posible titular: “Marcela Kloosterboer odia a Pedro Alfonso y no puede trabajar con él. Se llevan como el cul… y, cuando él se va, ella regresa. Eso lo diría Ángel (de Brito)”, a lo que Alfonso respondió: “Bueno, mañana lo vamos a hablar”.

Marcela Kloosterboer será la nueva conductora del ciclo

Cabe destacar que el presentador se encuentra ante un panorama lleno de proyectos laborales. Uno de los más próximos se encuentra vinculado con la próxima temporada teatral en Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde diciembre, encabezará una obra junto a su esposa, Paula Chaves, y otros actores como Pachu Peña y Noelia Marzol. Acostumbrado a trabajar arriba de los escenarios, esto lo llevará a reencontrarse con sus fanáticos cara a cara.

La historia de cómo el productor llegó a este cargo comenzó en mayo pasado, cuando de Brito lo invitó a participar en el canal de streaming durante una entrevista. En ese entonces le propuso conducir su propio programa, a lo que Pedro, sorprendido, respondió: “Yo necesito mirarte a los ojos y preguntarte si esto es en serio o me estás cargando porque no me queda claro”. Ante la inquietud de su invitado, el presentador de LAM (América) aseguró la seriedad de la propuesta: “Lunes 6 de mayo, el horario lo charlamos, el dinero también, el equipo lo charlamos. Esto no es una cámara oculta, es real”.

En mayo, Pedro Alfonso recibió la propuesta por parte de Ángel de Brito (Video: Ángel Responde - Bondi Live)

Ante la insistencia del periodista, Alfonso aceptó, aunque debió retrasar su incorporación por compromisos en Uruguay. En una muestra de apoyo, De Brito le propuso incluso ir a recibirlo al puerto: “Te vengo a hacer el aguante y te vamos a buscar al buque”. Finalmente, Alfonso acordó debutar en ese rol, consolidando una etapa que ahora llega a su fin para dar paso a Kloosterboer como la nueva conductora del ciclo matutino, quien estuvo al inicio acompañándolo en ese programa. Además, el cambio marcó un nuevo capítulo en el canal, manteniendo la promesa de un entretenimiento fresco y dinámico que podría no solo atraer a nuevas figuras sino también a futuros seguidores.