Ana Rosenfeld reveló los detalles del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Ana Rosenfeld respondió las consultas respecto al proceso de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: Intrusos - América)

Desde hace semanas que la historia de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa en el centro de atención. Tras confirmar su separación a mediados de este año, la pareja protagonizó varias idas y vueltas que confundieron a sus seguidores. Sin embargo, el reciente romance de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) con L-Gante y los rumores de relación del futbolista con una cantante turca, volvieron a poner en la mira su matrimonio. En ese contexto, la abogada de la presentadora, Ana Rosenfeld, decidió compartir algunos detalles de su inminente divorcio.

Ante las consultas de un cronista de Intrusos (América), Rosenfeld expresó: “Yo la veo bien y segura en la decisión que tomó”. También se refirió a sus expectativas ante la actitud de su clienta. “La nueva ley ya le quitó la complicación a un divorcio, se separaron los bienes cuando fue la separación anterior. Lo único que habría que arreglar es la cuota alimentaria de los chicos”, explicó, sugiriendo que el proceso legal sería más sencillo al ya haber resuelto algunos aspectos patrimoniales, aunque afirmó que está reclamando el pago de alimentos.

La letrada también mencionó otro de los pedidos de su clienta: “Sé que está reclamando que vengan los perritos, o el de las nenas, que están allá. Pero lo que ella diga, yo comento. Además, Wanda lo explicó en todo momento: nunca van a dejar de ser familia. Por lo tanto, cualquier situación que se genere la podría iniciar Mauro que, a lo mejor, está enojado con lo que sucede. Por su parte, ella nunca va a poner un obstáculo, como nunca lo hizo con Maxi López”, aclaró, haciendo referencia a la actitud conciliadora de Wanda respecto al padre de sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto.

Según su abogada, Wanda reclama las mascotas de sus hijas, Francesca e Isabella, que quedaron en Turquía (Instagram)

Sobre el vínculo de Nara con el referente de cumbia 420, Rosenfeld optó por la cautela y declaró: “Nunca los vi juntos. A él lo vi por un lado y a ella por otro. Para conocer a una pareja tenés que observarlos a la par”. La abogada también habló sobre su relación con Icardi y la estima que le tiene: “A Mauro lo quiero mucho. Ella piensa que es un buen tipo, sino no se hubiera casado con él. Hoy no están en malos términos”, sostuvo, dando a entender que la relación entre ellos es cordial.

También se refirió a los rumores respecto al futuro profesional del deportista “Lo de River no es una propuesta ni una intención de Mauro, no existe. En el Galatasaray tiene contrato por un año más. Además, es un ídolo nacional”, explicó, indicando que el futbolista se encuentra actualmente comprometido con su equipo en Turquía.

Por último, la letrada fue interrogada sobre las agresiones que recibe Wanda de algunos seguidores de Icardi en las redes sociales. Sobre este punto, expresó: “Entiendo que son fanáticos de fútbol y lo quieren porque él se ganó su lugar y su puesto. No debe gustarles que estén separados porque uno ama ver a las parejas felices”, concluyó, refiriéndose a la visión idealizada que muchos seguidores tienen sobre la pareja y su vida familiar.

Wanda realizó un extenso comunicado ante las críticas recibidas por parte de fanáticos de Icardi y los medios turcos (Instagram)

Cabe recordar que su clienta realizó un contundente comunicado al respecto en su cuenta de Instagram. Cansada de haberse vuelto el blanco de las críticas, expresó: “La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien. Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo”.

En otro pasaje de su posteo, Wanda manifestó su firmeza en tomar decisiones que prioricen su bienestar: “Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”. Además, sumó un consejo dirigido a sus seguidores: “Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy”. Y, tras recalcar que solo le importa su propia opinión, sentenció: “No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena madre. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión. Al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”.