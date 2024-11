Paz Martínez visitó Los 8 Escalones y sorprendió a Guido Kaczka con un detalle sobre sus canciones

El Paz Martínez dejó anonadado a Guido Kaczka al contarle la verdad detrás de sus canciones (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Además de su reconocida trayectoria como compositor y cantante, Paz Martínez, cuyo verdadero nombre es Norberto Alfredo Gurvich, encontró una manera de conectar con el público desde otro lugar: como parte del jurado en Los 8 Escalones (El Trece). En su reciente participación en el programa, una curiosa pregunta de Guido Kaczka se llevó la atención de la noche. Durante esa velada, el conductor dejó su rol y se puso en el papel de fanático para consultarte los orígenes detrás de los temas que lo hicieron saltar a la fama.

En medio de la competencia, Guido aprovechó la presencia del compositor para preguntarle: “Paz, del cien por ciento de las canciones que compusiste, ¿en qué porcentaje te sucedieron a vos?”. La respuesta de Martínez fue clara y directa: “Cero”. Anonadado, el presentador insistió:“¿Nada?”, pero se encontró con una respuesta similar del músico: “Obvio, cero”.

La sorpresa por parte del animador estaba lejos de disiparse. “¿Ninguna canción es desde la experiencia?”, insistió, casi como queriéndolo convencer. Pero el invitado se mantuvo en su postura: “Nada”. La sorpresa de Guido lo llevó a preguntar una vez más: “¿Vos tenés una vida que no tiene nada que ver con tus canciones?”. Y, en un intento de dar por finalizada aquella conversación, Paz concluyó: “Mis personajes son los que andan por ahí”.

Previamente, el cantante había sacado a relucir su talento al entonar uno de sus temas más emblemáticos, “Amor pirata”, ante los finalistas Martín y Roberto. “Los dos sabemos que este amor es frágil y tierno; puede llevarnos de cabeza al mismo infierno; y aunque los dos estemos condenados. Si de algo hay que morir, quiero morir de amor; pero….”, entonó el artista, dejando el final en suspenso para que los concursantes lo completaran y pusieron a trabajar su conocimiento.

Los finalistas dejaron en claro su conocimiento sobre las canciones del cantante (Los 8 Escalones - El Trece)

Tras escuchar detenidamente sus palabras, los participantes se vieron ante la posibilidad de elegir la respuesta correcta entre “Con vos”, “abrazados”, “separados” y “a tu lado”. Con sus tablets a mano, ambos hombres comenzaron a escribir la frase que completaba el tema. Cuando ambos optaron por la última opción, Martínez sonrió y exclamó: “¡Perfecto!”, y el conductor se sumó a su entusiasmo.

No es la primera vez que Paz se refiere a los detalles detrás de su proceso creativo y las historias detrás de sus éxitos. “Mi vida está hecha de canciones”, confesó en una entrevista con Teleshow, donde también se refirió a su método de composición: “Me pasa eso porque lo estoy viendo de afuera. Lo veo, lo analizo, qué es lo que canta, cuál es el registro vocal que tiene, cuál es su imagen. Me fijo en todo y después me meto en su trabajo y trato de escribir una historia que el artista no haya cantado. Para no repetir”.

A fines de 2021, Paz Martínez explicó el proceso creativo de sus canciones

Además, el artista también se sinceró sobre cómo logró nutrir sus románticas creaciones a lo largo de los años. “La paleta del amor la conozco intensamente, porque lo he escrito toda mi vida y lo he recibido a manos llenas siempre. Y lo que no he recibido, lo he imaginado”, explicó en aquella oportunidad. Y, con un toque de humor, agregó: “Siempre digo en broma y en serio: ‘No todo puede ser fruto de mi experiencia, porque no tengo tanto lomo para tanta historia’. ¡No me da el cuero!”, una frase que refleja la vasta cantidad de historias de amor que plasmó en sus composiciones y que dejaron una huella significativa tanto en sus colegas como en su público, con títulos como “Qué par de pájaros”, “Me das cada día más”, “Qué ironía”, “Entre la tierra y el cielo”, “Y qué?” y tantas más, popularizadas por él y por otros artistas de diversos géneros de la música popular.