La polémica frase de Licha Navarro: “No podés comparar una amistad de 3 meses en GH con una de 31 años”

Las declaraciones de Licha sobre la amistad con los de Gran Hermano

Licha Navarro, conocido por su participación en Gran Hermano y actual asistente de Susana Giménez, rompió el silencio tras la polémica generada por sus comentarios sobre los vínculos que formó en el reality. Sus palabras desataron una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores cuestionaron su relación con el grupo de exconcursantes conocido como “los Bro”, compuesto por él, Martín Ku, Bautista Mascia y Nicolás Grosman.

En una entrevista reciente con El Diario Sur, se le preguntó a Licha si había mantenido amistades tras su paso por el programa. “Me quedaron compañeros con los cuales viví una experiencia que me marcó en la vida, pero la amistad creo que se construye con los años. Hoy no te puedo decir que tenga amigos de Gran Hermano”, confesó. La franqueza de su respuesta provocó que el clip se viralizara, encendiendo la curiosidad de muchos sobre qué había sucedido con la relación que había cultivado con “los Bro”.

En medio de la controversia, Teleshow se comunicó con Licha para obtener una explicación más detallada. “Mirá, la realidad es que la nota obviamente está cortada. Y no fue 100% así”, aclaró. El exparticipante se mostró dispuesto a brindar contexto y explicó que la entrevista se enfocó en aspectos de su vida en Lomas de Zamora, su ciudad natal: “La nota fue para un medio de comunicación de zona sur. Y las preguntas eran muy de cómo estás arraigado al barrio y de recordar mi vida allá”.

“Yo les contaba que fui al mismo colegio desde los tres años hasta que terminé y mis amigos hoy en día son los mismos de hace 31 años, son los mismos. Yo tengo un grupo grande que nos juntamos, que jugamos al fútbol hace 18 años y que somos amigos desde que tengo tres años. Tengo 34 años o sea 31 de amistad”, reconoció el exparticipante.

Y es que el punto clave que destacó Navarro fue la diferencia entre las amistades de toda la vida y las relaciones que se forman en un corto período de tiempo. “En ese momento la chica me pregunta y me dice: ¿De Gran Hermano te quedaron amigos de ese estilo? Y yo le digo no, ni cerca. No podés comparar una amistad de 31 años con una amistad de tres meses”, precisó. Además, subrayó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, pero entendía cómo se había distorsionado el mensaje: “Entiendo que lo que garpa es: Licha dijo que no es amigo de los Bro y yo no dije eso, dije que el tiempo dirá si somos amigos, pero la realidad es que nos conocemos poco”.

Los Bros expusieron las actitudes de Furia

Aunque fue sincero al explicar que sus vínculos con los excompañeros no se comparan con sus amistades de toda la vida, enfatizó que mantiene vínculos. “Tengo una excelente relación con algunos, con pocos, en realidad porque uno elige con quien compartir tiempo de calidad y más en una vida nueva como la que nos estamos acostumbrando nosotros. Hoy tengo una muy buena relación con el cordobés, una buena relación con el Chino, a Nico le tengo muchísimo cariño”.

Licha también señaló que la diferencia de edad juega un papel en la dinámica con los demás. “Yo tengo 34 años, los chicos son mucho más chicos, compartimos cosas muy distintas. A ellos quizás les gusta más la juntada de salir de noche o de encontrarse en un ambiente nocturno y yo no salgo”. El trabajo y sus rutinas cotidianas son también factores que influyen: “Llega el fin de semana y yo tengo que trabajar o me gusta compartir el tiempo con mis amigos que estuvieron toda la vida, nada más”.

Sin embargo, enfatizó que esto no implicaba falta de afecto hacia sus compañeros del reality. “Pero eso no significa que no les tenga cariño ni nada. No podés comparar una amistad de tres, cuatro o cinco meses con 31 años de amistad”, concluyó.

En el transcurso de su paso por el reality, el asesor financiero forjó un fuerte vínculo junto a Martín Ku, Bautista Mascia y Nicolás Grosman. La unión comenzó en los primeros programas, cuando los jóvenes decidieron aliarse para sobrepasar las diferentes placas de eliminación. Así, semana a semana, el grupo forjó una amistad, la cual denominaron el grupo de los Bro’s. Incluso, una vez que terminó el reality, los jugadores continuaron trabajando juntos en un programa de streaming del canal República Z