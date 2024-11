L-Gante tuvo un accidente con su auto y minutos después apareció en un programa de televisión

L-Gante sufrió un accidente de tránsito antes de presentarse en Mañanísima (El Trece) y se disculpó por su retraso.

Durante la entrevista con Carmen Barbieri , habló sobre el fin de su juicio, sus sentimientos y cómo impactó en su familia.

También abordó las versiones de romance con Wanda Nara, destacando su especial conexión y admiración.

Lo esencial: en su tardía aparición en Mañanísima (El Trece) por un incidente con su auto, L-Gante le relató a Carmen Barbieri cómo afrontó su reciente juicio y el apoyo que recibió de su familia. Comentó su tranquilidad y disposición para enfrentar la situación judicial, lo que complicó a la parte querellante. Además, ante la insistencia de la presentadora, el cantante habló sobre su relación con Wanda Nara, describiéndola como especial y reconociendo la influencia positiva que tiene en su vida.

Tras llegar tarde al estudio, L-Gante reflexionó con Carmen Barbieri sobre su situación judicial y su vida amorosa (Video: Mañanísima - El Trece)

Este lunes por la mañana, L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, tenía planeado presentarse en Mañanísima (El Trece), ciclo conducido por Carmen Barbieri. Entusiasmado por hablar del dictamen de tres años de prisión preventiva y los rumores de romance con Wanda Nara, el cantante de cumbia estaba listo para su participación. Sin embargo, un inesperado accidente de tránsito fue en contra de sus planes y tuvo que arreglárselas para llegar al estudio.

Con un buzo negro y una gorra blanca, el compositor ingresó por los pasillos del canal y se encontró con la presentadora. Sin embargo, la anfitriona no supo el motivo de su demora hasta minutos de finalizar la emisión del programa. “Viniste con poco tiempo”, lanzó, con tono apenado, la anfitriona. Por su parte, el artista explicó: “Disculpá por el retraso. Tuve un descarrilazo con el auto que después te vas a enterar”.

Esto desató una serie de gritos y consultas por parte del equipo de Barbieri. Entre las voces que resaltaron fue la de Estefanía Berardi, quien exclamó: “¡Ay, contanos!”. Pero esto no fue impedimento para que, momentos antes, el intérprete de “El último romántico” respondiera las preguntas de la exvedette. Sentado a su lado, ella le comentó: “Lo que sufrí con vos. En realidad, lo que lo hemos pasado con tu madre. Te hablo como mamá porque uno sufre cuando su hijo tiene problemas con la justicia, de salud. Ni hablar cuando este sufre. Y no lo digo para quedar bien con vos, sino desde la verdad y desde el corazón”.

Acto seguido, Carmen fue directo el hueso: “Quiero que me digas todo ahora que estás libre, ¿en qué momento estás en tu vida?”. Sin dar vueltas, Valenzuela comentó: “Estoy más relajado. Me cambió bastante la mente desde que terminaron esos problemas”. Respecto a su situación anímica, la presentadora acotó: “Se te veía más tranquilo y en tu eje. Incluso yo le pregunté a tu mamá y me decía que te veías bien. Y en el fondo, ¿lo estabas?”. Lejos de guardarse algo para sí mismo, el artista le confesó: “Estaba un poco triste por la situación de que toda mi familia se encontraba preocupada. Por ejemplo, mi hermana lloraba…”.

Carmen intentó conocer todos los detalles del juicio y la vida amorosa del músico tras su tardía llegada (Mañanísima - El Trece)

Esto último dio lugar a que la anfitriona le consultara si intentaba disimular su malestar ante su familia. Por su parte, el artista aseguró: “No, al revés. Me ponía más fuerte que sepan que yo estaba para presentarme y resolverlo. Nada más”. Las palabras del joven dieron por cerrada la conversación sobre su situación judicial, pero dieron lugar a que se hablara sobre las versiones de romance con la modelo.

“Recién hablábamos de Wanda. Los chicos tocan ese tema porque les encanta… ¿Es tu amiga o tu amor? Decime la verdad”, aventuró Barbieri ante su invitado. Si bien dudó unos segundos en responder, este comentó: “Estas últimas fechas nos estamos viendo seguido. Tenemos la misma relación de siempre, que es bastante especial”. En un intento de sacarle más información, la actriz acotó: “Fue un flechazo de entrada”. Con una sonrisa pícara, el músico de 24 años evitó dar más declaraciones al respecto.

Ante el primer fracaso de hablar de un posible noviazgo, Carmen intentó indagar de otra manera.: “Viste que de entrada te cae bien o mal una persona, pero ustedes tuvieron onda desde el principio, ¿es así?”. En ese instante, el intérprete de “Yo soy tu maestro” dijo: “Hubo un par de peleas en las redes. Viste cuando me tiró una historia en esos días del juicio, pero no se trató de un enojo que te lleve a cortar la relación. Capaz que voy a verla después de acá”. Este último comentario emocionó a la conductora, quien aseguró que se le iluminaban los ojos al mencionarla.

Los rumores de romance entre el artista y la conductora volvieron a aparecer en los últimos días (Bake Off Famosos - Telefe)

Pese a que parecía haber quedado en el pasado, la presentadora volvió a meterse de lleno en el juicio del músico. Con un tono lleno de esperanza, expresó: “Siempre te creí. Me pareció que era una injusticia lo que te estaba pasando. Igual yo estaba esperando que se haga justicia. Le decía siempre a tu madre. Terminaba la frase comentando: ‘Bueno, si tiene que ir preso, si la Justicia lo dictamina, que se haga’. Pero, ¿vos te veías ahí?”. Lejos de esa idea, L-Gante reflexionó: “Yo lo que veía era que los querellantes me necesitaban preocupado y desesperado. Pero, al estar tranquilo y a disposición de presentarme, fue su peor pesadilla porque no pudieron probar nada. Sí me quedó la causa de las amenazas, que eso no hace falta probarlo. Él me denunció y queda, pero estamos a tiempo y tengo fe de resolverlo”.

Sin soltar las versiones de amor con Wanda, Barbieri volvió a intentarlo. “La vida es así. Uno, en el día a día, tiene que demostrar quién es en este ambiente que nos movemos, y que vos sos super famoso, sos una estrella para mí. Uno paga un derecho de piso, demuestra quién es, qué valor tiene, qué talento tiene. ¿No te pasa con Wanda? ¿Tenés que demostrarle a ella quién sos o te cree?”. Resignado, Valenzuela contestó: “Sí, es normal siempre. Soy espontáneo con todas las personas y, la verdad, el último tiempo con ella estoy bastante centrado, relajado, no me drogo ni tomo más”. Emocionada, la actriz opinó: “Me encanta que seas así y hagas una carrera en limpio, ¿vos sabés lo que tenés? No tenés techo”.

Momentos más tarde, le dio lugar a una de sus panelistas, Estefanía, quien se refirió a los dichos del juez de la causa. “Las palabras que me dijo me ayudaron un montón. Llegué a mi casa y seguí pensando en eso que me dijo. Además, es un gran motivo por lo que me siento súper encaminado y apostando a mi mejor versión de mí”.

Y, como cierre de aquella charla, el referente de cumbia 420 reconoció qué le encantaba de Wanda. “Su manera de ser. Sé que cuento con una gran persona que da consejos y es una buena mamá”.