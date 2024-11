Majo Martino habló sobre su encuentro con Franco Colapinto: “Me mintió sobre su edad”

Majo Martino relató cómo fue su charla con Franco Colapinto en Madrid durante una cena.

La periodista aseguró que el joven le mintió sobre su edad, lo que provocó risas en el encuentro.

La comunicadora relató que el corredor enfrentó dificultades para manejar su creciente fama y la avalancha de atención en redes.

Lo esencial: el joven piloto Franco Colapinto conquistó a los argentinos no solo por su desempeño en la Fórmula 1, sino también por su carácter carismático. La periodista Majo Martino compartió detalles de un encuentro reciente en un restaurante de Madrid, donde Colapinto demostró su sencillez al interactuar con varios famosos, incluida la actriz Natalie Pérez y la influencer Candelaria Tinelli. Martino destacó la humildad del piloto, quien cerró su cuenta de Twitter debido a la presión de la fama y admitió bromear sobre su edad para evitar la atención indeseada.

Desde su llegada a la Fórmula 1, el nombre de Franco Colapinto está en boca de casi todos los argentinos. Ya sea por su carisma o por su desempeño en las carreras, el joven causa furor en todas partes. Al punto tal que diferentes famosos quisieron conocerlo. Una de las famosas que tuvo esa suerte fue Majo Martino, quien, al ser invitada a la mesa de Mirtha Legrand, contó los entretelones de su encuentro.

En uno de sus primeros diálogos de la noche con la periodista, la Chiqui fue directo y preguntó sin vueltas: “¿Te encontraste con Franco Colapinto en Madrid?”. Con un gesto de sorpresa y alegría, Martino respondió: Sí. Qué buen encuentro, fue hace poquito. Es una fiebre tremenda lo que pasa con él. Ya lo comparan con Maradona”.

Al tanto de las últimas noticias, la conductora se refirió a la presentación del argentino en el circuito de Interlagos, ubicado en la ciudad de Sao Pablo: “No quedan pasajes para Brasil”. Ante este panorama, Martino agregó: “Va a correr en Sao Pablo ahora y hay un montón de argentinos que lo van a alentar. La verdad están todos como fervorizados con él. Y lo encontré en Madrid. Yo estaba de vacaciones con amigas y fuimos a comer a un restaurant argentino y el relacionista público que nos invitó, evidentemente lo había invitado a él también y estaba comiendo en otra mesa. Yo llegué tarde esa noche y estábamos con Cande Tinelli y Natalie Pérez también, y otras amigas. En el mismo restaurant había como una especie de boliche chiquitito. Entonces él se levantó, iba a ir a ese lugar bailable y cuando estaba yendo se quedó con nosotras charlando. Me dijo, ‘a vos no te vi antes’. Y nos quedamos charlando. Había visto que habíamos hablado de él en Mañanísima porque evidentemente le mandan todas las noticias y la verdad que es tan carismático”.

Majo Martino junto a Franco Colapinto

Atónita por la descripción que la periodista hacía de la personalidad de Colapinto, Mirtha no pudo ocultar su sorpresa. Luego, Majo continuó detallando el encuentro: “Me dijo que tuvo que cerrar Twitter por la cantidad de mensajes. No sabe cómo manejarse mucho con el tema de la fama. Igual hizo una mentira piadosa con las mujeres. Me dijo que tenía 25 años. Mintió sobre su edad, pero después se arrepintió y dijo, ‘bueno, en realidad tengo 21, pero digo 25 para que no se asusten’. No va a volver a pasar”.

Más allá de la anécdota, la Chiqui quiso profundizar en la vida de la comunicadora y le consultó: “¿Y vos estás de novia? ¿Volviste con Locho?”. Entre risas, algo incómoda por la consulta, Martino destacó: “No, estoy soltera. Mirtha, por favor. No, ahora estoy soltera. Conociendo gente, teniendo citas así. El pasado ya está. Me separé. Ahora hay que conocer gente nueva. Estoy con ganas de enamorarme”.

Franco Colapinto junto a Majo Martino, Cande Tinelli y Natalie Pérez

La situación en cuestión entre Colapinto y la periodista se dio a finales de septiembre en España, cuando el argentino disfrutaba de unos días de descanso antes de correr en el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. En ese contexto, el piloto disfrutó de una cena junto a la actriz Natalie Pérez, la influencer Candelaria Tinelli y la comunicadora Majo Martino.

Las figuras cenaron en Ceferino Restaurante ubicado en el barrio de Salamanca, especializado en carnes asadas y otras comidas típicas argentinas como las empanadas. De esa reunión circularon varias fotos y en dos de ellas se lo ve a Franco junto a las mencionadas celebridades.

Una vez que las imágenes circularon por las redes los seguidores del piloto hicieron de las suyas y hubo todo tipo de comentarios. “Si yo fuera Franco Colapinto, viviría como él” posteó la cuenta dedicada al corredor, Colapinto Updates, en referencia al tema de Manu Chao dedicado a Maradona.