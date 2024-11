La palabra de Roberto García Moritán sobre los rumores de romance con una compañera de trabajo

Roberto Garcia Moritan hablo de los rumores de noviazgo con una compañera de trabajo (DDM. América)

Roberto García Moritán fue vinculado sentimentalmente con una colega de la ONG Asociar.

Un video mostró a una mujer saliendo de su departamento, alimentando especulaciones.

El economista desestimó el rumor y aseguró estar enfocado en su familia y bienestar.

Lo esencial: en medio de rumores sobre un romance con una colega, Roberto García Moritán negó cualquier vínculo sentimental tras su reciente separación de la modelo Carolina Pampita Ardohain. En una entrevista, aclaró que está “triste” y aún no es tiempo para el amor, enfocándose en sus hijos y en retomar su vida cotidiana después de una internación voluntaria en un centro de vida sana.

Luego de la escandalosa separación, las aguas entre Pampita y Roberto García Moritán empiezan a aquietarse y cada uno intenta rehacer su vida. Mientras que a la modelo se la vinculó con el polista Martín Pepa, con salida al Teatro Colón incluida, el economista retomó su agenda de actividades luego de estar diez días internado en una clínica de vida sana. En ese panorama, empezaron a circular versiones de un supuesto romance con una compañera de Asociar, la ONG de la que su expareja es madrina.

La aparición de un video en LAM (América) mostrando a una joven ingresando y saliendo del edificio donde reside Moritán, llevó a diferentes programas de espectáculos a indagar sobre su identidad. En El Diario de Mariana (América), investigaron a partir de una fotografía y concluyeron en que las características físicas de la mujer del video, de cabello oscuro y largo, coincidían con las de una empleada de Asociar.

Pampita habló de los rumores que la vinculan con Martín Pepa (LAM)

En este panorama, en el programa de Mariana Fabbiani fueron a buscar a Moritán para conocer detalles de su actualidad. “Estoy todos los días un poco mejor, muy focalizado en la familia, en los chicos, en lo que voy a hacer”, dijo el economista, que evitó referirse a la jurado de Los 8 escalones. “No hablo de Caro, no tengo nada que decir de ella más que cosas maravillosas”, aseguró.

A continuación, se refirió al tema de su estado sentimental. “Estoy triste, ya habrá tiempo para el amor”, señaló, desestimando las versiones que lo relacionan con su compañera de Asociar. “No la metan en líos, no tengo ni idea si está en pareja. Es una gran chica, una gran profesional”, enfatizó.

Ante la consulta de si hubo infidelidades de alguna de las partes durante su relación con Pampita volvió a ser terminante: “No voy a hablar nunca de mi relación con Caro, no tienen sentido, ya pasó. Ella decidió no hablar del tema y yo no lo voy a hacer tampoco”, afirmó. Y cerró admitiendo que mantiene un contacto permanente con la modelo. “Por supuesto, es la madre de mi hija”, dijo en referencia a Ana, la niña de tres años y medio.

Luego de su internación, Moritán pasó la tarde con sus hijas Delfina y Ana

La vida después de la introspección

Luego de una semana de internación voluntaria en el Centro Adventista Puiggari, en Entre Ríos, Roberto García Moritán reapareció el sábado pasado en la escena pública, decidido a rearmarse de cara al futuro. En declaraciones exclusivas a Teleshow, el economista aclaró los rumores sobre su salud y los motivos de su internación. “No voy a estar con ningún asistente terapéutico”, aseguró, desmintiendo así las versiones que circularon durante su ausencia.

Describió la experiencia en la clínica como “excelente” y destacó el trato recibido: “La gente es de primera. Hicimos mucho deporte, comí sano y aproveché para descansar y hacer todos los estudios de rutina”. A su regreso, Moritán también dejó claro su deseo de enfocarse en sus hijos, Delfina, Santino (de su relación con Milagros Brito) y Ana, a quienes planea ver con mayor frecuencia mientras reconstruye su vida personal. A pesar del revuelo mediático en torno a su relación con Pampita, y su tan comentada situación sentimental, se expresó de manera tajante. “Estoy SOLO y feliz”.