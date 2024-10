La desopilante confusión de Natalie Pérez durante su encuentro con Franco Colapinto: “¿Está bueno?”

Natalie Pérez contó que inicialmente confundió a Franco Colapinto con un DJ.

El encuentro sucedió en Madrid, donde compartieron una noche en un restaurante.

La familia de la actriz bromeó con la posibilidad de un romance entre ambos.

Lo esencial: la actriz Natalie Pérez compartió en una entrevista con Cris Vanadía cómo confundió al piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto con un DJ antes de conocerlo en persona. En una noche en Madrid, Pérez llegó al restaurante pensando que vería a un artista musical, hasta que le aclararon que se trataba del joven piloto argentino.

Natalie Pérez recordó la confusión que tuvo al escuchar el nombre de Franco Colapinto (Video: Instagram)

Desde hace semanas que Franco Colapinto trascendió el mundo del automovilismo y alcanzó, entre otras, la esfera del espectáculo. A semanas de haber robado los corazones de las famosas argentinas y codearse con varias de ellas en Madrid, y con su gran desempeño en los grandes premios, el corredor de Fórmula 1 continúa dando que hablar. En esta oportunidad, luego de los dichos de Natalie Pérez, una de las protagonistas de aquella noche, quien reveló una desopilante confusión.

Durante su charla con Cris Vanadía, Natalie recordó entre risas cómo comenzó el inesperado encuentro con el muchacho. “Me escribe una de las chicas, que es amiga mía, y me dice: ‘Venite que estamos en un restaurante que abajo se arma un boliche y está Colapinto’. Y yo le respondo: ‘¿Ay, es un DJ? ¿Está bueno?’”, relató la cantante, evidenciando su desconocimiento sobre el joven piloto argentino.

Una vez en el restaurante, Natalie rememoró cómo fue encontrarse con Colapinto, a quien naturalmente veía por primera vez en su vida. “Bueno, después llegamos ahí, intercambié cuatro palabras con él, es lo más”, aseguró, con un tono jocoso, ante su confusión previa. Según explicó, por aquel entonces aún no conocía la notoriedad que Franco estaba comenzando a hacerse un lugar en el automovilismo. “Yo me fui a España el primero de septiembre y creo que él todavía no era conocido”, dijo Pérez, sorprendida por la rapidez con la que el piloto se volvió “un ídolo nacional”, como apuntó Vanadía.

En el medio, Franco junto a famosas como Majo Martino, Cande Tinelli y la propia Natalie (Instagram)

Como corolario de aquella anécdota, Natalie comentó cuál fue la reacción de su familia tras comentarles que conoció a Franco. “El Día de la Madre, estaba con toda mi familia mirando la carrera y me dicen: ‘Estamos viendo a tu novio’”, expresó, entre risas, por las ocurrencias de sus seres queridos. “¿Te ves con él?”, preguntó el conductor, y la respuesta de la artista siguió el tono desopilante de la conversación: “¡Tiene 15 años! Me van a denunciar, bol...”.

Cabe recordar que el encuentro en Madrid fue organizado por el relacionista público Gaby Álvarez. Junto a famosas argentinas, entre ellas Majo Martino, Cande Tinelli y la propia Natalie, Colapinto posó ante la cámara con total naturalidad. Las imágenes se volvieron tendencia en poco tiempo, no solo por las caras conocidas que lo acompañaban, sino por la emoción de sus fanáticos al verlo divirtiéndose y despertando todo tipo de rumores.

Yuyito González aseguró planteó su deseo de sumar a Franco Colapinto a la familia (Video: Empezar el Día - Ciudad Magazine)

Sin embargo, estas celebrities no fueron las únicas en quedarse encandiladas por la actitud del piloto de 21 años. Tan solo unas semanas después, Amalia Yuyito González expresó sus deseos de sumarlo a su familia como pareja de su hija, Brenda Di Aloy. “Es más joven, pero se lo ve bastante maduro. Me gusta para ella, habrá que presentárselo a Brenda. Además, ella es una bomba”, aseguró, entusiasmada, la conductora en una de las emisiones de su ciclo Empezar el Día (Ciudad Magazine).

Pero la influencer se mostró en desacuerdo con la postura de su mamá y, tal como sucedió con Natalie Pérez, descartó la idea de una posible relación amorosa. “Es muy chiquito para mí. Sin embargo, destaco que es un joven muy talentoso y admiro lo que hace a tan corta edad”, comentó la hija de González en diálogo con Teleshow. Y, lejos de un futuro juntos debido a la diferencia de edad, Brenda aventuró ante este medio: “Me gustaría conocerlo, pero con fines laborales, y hacerle una entrevista en mi programa”.