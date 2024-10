En la cancha, en la plaza y de noche: el álbum de fotos de Cande Vetrano a días de ser madre

Cande Vetrano espera a su primer hijo junto a su pareja, Andrés Gil .

La actriz publicó imágenes íntimas de su embarazo en redes, y mostró su transformación.

En una entrevista, expresó su deseo de tener un parto respetado o humanizado.

Lo esencial: en un emotivo recorrido hacia la maternidad, Cande Vetrano compartió sus pensamientos y experiencias sobre esta etapa con sus seguidores en redes sociales. En pareja con el actor Andrés Gil, espera su primer hijo, documentando momentos cotidianos y reflexiones sobre su embarazo.

Cande Vetrano lista para ser madre por primera vez

En las últimas horas Cande Vetrano, la actriz y figura querida en el mundo del espectáculo argentino, compartió con sus seguidores la expectativa de convertirse en madre por primera vez. En la recta final de su embarazo, publicó varias imágenes íntimas que capturan la transformación de su cuerpo y el camino hacia la maternidad. En pareja con el actor Andrés Gil, con quien lleva ocho años de relación, la actriz se manifestó contenta por esta nueva etapa en su vida reflexiona sobre la experiencia del embarazo y expresó su anhelo por un parto respetado.

Cande vetrano mostró su pancita de embarazada (Instagram)

Vetrano y Gil se conocieron en diciembre de 2015, gracias a un amigo en común que presentó a los actores sin imaginar la historia que comenzaría esa noche. La relación de ambos creció de manera constante y en 2020 dieron un paso significativo: se mudaron juntos con la ilusión de formar una familia. Y en mayo de este año, la pareja compartió públicamente que estaba en la dulce espera de su primer hijo, emocionando a sus seguidores y amigos.

Desde entonces, Cande aprovechó las redes sociales, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, para documentar el paso a paso de este momento tan especial de su vida. Su perfil de Instagram se convirtió en un álbum de recuerdos de su embarazo, en el que reveló detalles de su día a día y cómo creció su pancita.

Cande Vetrano y Andrés Gil (Instagram)

En su última publicación, Cande compartió un carrusel de imágenes de la recta final al nacimiento, en el que mostró diferentes momentos de su vida diaria, desde fotos en el ascensor, posando frente al espejo o acompañada de su pareja mientras ambos alentaban a la selección argentina. En una de las imágenes más conmovedoras, aparece su silueta en la sombra mientras sostiene un helado en el parque y se ven patos junto al espectacular paisaje, lo que simbolizpara ella el disfrute de lo simple en este viaje hacia la maternidad.

“De espejos, acumulaciones y hábitat”, escribió Vetrano en su publicación, una frase breve pero cargada de emoción que reflejó cómo vive el presente, consciente de cada pequeño detalle en estos meses previos a la llegada de su hijo.

Cande Vetrano disfruta sus últimos días con pancita de embarazada antes de la llegada de su hijo (Instagram)

En una entrevista reciente en el programa Cortá por Lozano, Cande habló sobre el tipo de parto que le gustaría tener. Con un tono sincero, compartió su inclinación hacia el concepto de parto respetado o humanizado. “Me gusta la idea, aunque sinceramente no es porque me haya informado mucho. Siento que es lo correcto, es una especie de intuición que tengo”, comentó la actriz, quien considera este enfoque como una manera de darle protagonismo a su propio cuerpo y al proceso natural de dar a luz.

Además, aseguró que imagina su parto como una experiencia intensa y profundamente transformadora, algo que ve con respeto y un poco de incertidumbre. En sus palabras: “Me imagino que el parto será algo muy fuerte y diferente a cualquier cosa”, afirmó y dejó en evidencia la expectativa y la conciencia de lo que significa dar la bienvenida a un nuevo ser para ella y su novio.

Cande Vetrano se convertirá en madre por primera vez junto a Andrés Gil

El término “parto respetado” o parto humanizado es un concepto que ganó fuerza en los últimos años y se refiere a un enfoque en el que la voluntad de la madre es prioritaria, y cualquier intervención médica se realiza solo cuando es estrictamente necesaria y con el consentimiento de la mujer. La meta es que el parto se desarrolle de forma natural, evitando procedimientos quirúrgicos innecesarios, y creando un ambiente familiar en el que tanto la madre como el bebé son protagonistas del nacimiento.

En ese sentido, Vetrano explicó durante su entrevista lo que esto significa: “El objetivo es que el parto sea un momento familiar, en el que la mujer y su bebé sean los protagonistas. Se busca que el nacimiento ocurra de la forma más natural posible, evitando intervenciones quirúrgicas innecesarias”.

Con su mamá Victoria en una salida al cine

Por su parte, la comunidad de seguidores de Cande en Instagram reaccionó con entusiasmo a cada una de sus publicaciones y le mostraron apoyo y afecto en este camino hacia la maternidad. Para ellos, la actriz, tal como se mencionó qnteri momentos personales y auténticos, desde sus reflexiones sobre el parto hasta la transformación física que experimenta día a día. Cada imagen y mensaje que publica es recibido con cariño y entusiasmo, reflejando cómo su historia de vida resuena con miles de personas.