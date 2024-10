El recuerdo familiar a Diego Maradona y el impactante hallazgo de Claudia Villafañe

A través de sus redes sociales, su exmujer además de dos de sus hijas recordaron a Diego Maradoma

Lo esencial: cuatro años después del fallecimiento de Diego Maradona, su familia lo recordó este 30 de octubre, día en que hubiera cumplido 64 años. Sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, y su exesposa Claudia Villafañe, compartieron mensajes de amor y nostalgia en redes sociales. Dalma evocó su niñez al escribirle como en aquellos años, revelando que su hija Azul ahora llama a su abuelo “Buba”, manteniéndolo presente. Claudia, con una imagen entre nubes, destacó que el “cielo no quiso esperar”, reforzando la idea de una presencia perdurable en sus vidas, mientras Gianinna evocó momentos de familia con una foto y palabras de gratitud.

La impactante imagen compartida por Claudia Villafañe en un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Maradona

El 30 de octubre, fecha en que Diego Maradona estaría celebrando su cumpleaños 64, se convirtió una vez más en un día de recuerdos y emociones para su familia. Cuatro años después de su partida, sus hijas, Dalma y Gianinna, junto a su exesposa Claudia Villafañe, lo homenajearon en redes sociales con mensajes y fotos que reflejan el amor inquebrantable que sigue guiando sus vidas.

Dalma, la mayor de las hijas del Diez, fue la primera en recordar a su padre en Instagram. Con una carta que parece sacada de su juventud, evocó aquellas épocas en las que le escribía para contarle “todo lo que pasaba” mientras él se encontraba en las concentraciones de sus equipos. “Hoy te escribo como lo hacía cuando te llevaba cartas a las concentraciones contándote todo lo que pasaba”, escribió en un mensaje que revela cuánto lo sigue teniendo presente. También compartió cómo su hija, la pequeña Azul, muestra el amor por un abuelo que nunca conoció, pero que forma parte de su día a día. La niña se niega a sacarse una camiseta de Diego e incluso inventó para él un nuevo apodo, llamándolo “Buba”. “El único problema es que no le sale ‘Babu’ y te inventó un apodo nuevo, en esta casa ahora sos Buba”, comentó la joven, sumergiendo a sus seguidores en una imagen entrañable, una forma más en que la memoria del ídolo permanece viva en las generaciones futuras.

La historia compartida por Dalma Maradona

Claudia Villafañe, madre de las hijas de Maradona y compañera en la vida del ídolo durante sus años de gloria y caos, también le dedicó unas palabras. A través de una publicación en la que se ve la figura del astro entre las nubes, escribió: “El cielo no quiso esperar”, en una metáfora que simboliza también cómo la muerte le arrebató demasiado pronto a alguien que, según ella, aún tenía más historia por escribir. “Feliz cumpleaños, Babu, nuestros nietos saben muy bien quién sos”, agregó, como una declaración de intenciones para asegurar que su legado y su nombre continúan siendo una presencia constante en su familia.

Para darle más fuerza al mensaje, Villafañe acompañó la imagen con una canción especial para todos ellos: “Margaritas”, un tema que Dalma había compuesto hace dos años en el aniversario número 62 de su padre. La letra, impregnada de nostalgia y amor, dice: “Babu lindo yo te espero que me llames de algún lado y me regales luna con alguna canción. Hoy te pido que me esperes, yo te llevo margaritas y el tesoro que es mi orgullo de ser igual a vos”. Cada verso de esta canción resuena como un mensaje directo a Diego, un pedido de reencuentro y una promesa de que su memoria nunca dejará de ser celebrada por aquellos que lo aman.

Giannina Maradona recordó a su padre con una foto retro

Por su parte, Giannina Maradona también se sumó al homenaje, al compartir una imagen antigua de una escena familiar en la nieve. En la fotografía se la ve junto a su padre, su madre y su hermana Dalma, en un momento íntimo de aquellos que solían compartir en familia. “Este amor es para siempre. Gracias por ellas, gracias por todo. ¡Te amamos, Pa!”, escribió, al expresar lo que para ella representa ese recuerdo congelado en el tiempo. Sin contener la emoción, agregó: “Feliz en tu día, marciano. Te extraño cada día más”. Con el apelativo “marciano”, un término que usaba en la intimidad para referirse a su padre, hizo patente cómo lo percibe aún hoy como alguien extraordinario, casi de otro mundo, un ser único que dejó un vacío imposible de llenar.

El 30 de octubre es, para los millones de fanáticos de Diego Maradona, un día para celebrar al ídolo, al hombre que fue y al mito que sigue siendo. Para su familia, sin embargo, es mucho más. Es un día en el que cada recuerdo se convierte en un homenaje íntimo, una oportunidad para mantener viva la imagen del “Babu” –o el “Buba”, como lo llama Azul–, en sus hogares, en sus corazones y en las generaciones que siguen creciendo bajo la influencia de su figura legendaria.