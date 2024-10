Paulina Cocina fulminó a la chocotorta: “No me banco que sea un emblema argentino”

Paulina Cocina criticó a la chocotorta como emblema argentino

Durante una entrevista, la cocinera estrella de TikTok , Instagram y YouTube expresó su descontento por el hecho de que un postre de galletitas y dulce de leche represente a la pastelería argentina.

La receta de chocotorta sigue en su página web, a pesar de sus declaraciones en contra.

Lo esencial: Paulina Cocina, una de las voces más influyentes en el ámbito gastronómico de Argentina, generó polémica tras criticar la chocotorta en el programa de streaming de Pedro Rosemblat. En tono humorístico, la influencer expresó que no le convence que un postre tan simple, realizado a base de galletitas de chocolate y dulce de leche, sea un símbolo de la repostería nacional. Aunque aclaró que no tiene nada contra los ingredientes, cuestionó que el postre se haya convertido en “emblema” culinario.

Paulina Cocina es una de las influencers gastronómicas más exitosas de la Argentina. Su cuenta de Instagram alcanza los 4 millones de seguidores y, en YouTube, la cifra es similar, lo que la consolida como un referente en recetas accesibles y consejos de cocina. Este martes, la cocinera estuvo en el programa que conduce Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina y desató una polémica luego de criticar abiertamente a la chocotorta, uno de los postres más clásicos y populares de nuestro país.

Todo comenzó cuando, en una de las instancias del ciclo, el conductor la hizo elegir entre diferentes platos. “¿Ceviche o chocotorta?”, dijo el novio de Lali Espósito. “Chocotorta es la última en esta lista”, respondió Paulina sin filtro. “¿Te llevás mal con la chocotorta?”, quiso saber el conductor. Sin poder ocultar lo que le genera dicho postre, la invitada soltó: “Sí. Malísimo”.

Rosemblat insistió, tratando de entender el porqué de su rechazo, y bromeó: “¿No tenés una buena chocotorta?”. La cocinera reafirmó su postura y explicó su principal crítica hacia el postre. “Seguro está en mi web porque debe posicionar en SEO. Pero no la hice yo. No me la banco”, confesó.

Luego lanzó una observación que sorprendió a muchos: “No me banco que sea emblema de algo, una cosa que tiene galletitas. Chicos, por favor, cocinemos. No tengo nada contra la galletita, ni contra la chocotorta. Pero cuando ves gente que se fue afuera (de Argentina) y dice: ‘Oh, la chocotorta’, y para mi cumpleaños, chocotorta. ¿Desde cuándo? Esta generación que su torta de cumpleaños es una que tiene galletita y dulce de leche con queso. Se los pido por favor, aprendan a hacer una torta”.

En 2020, la chocotorta fue distinguida en una competencia culinaria

El comentario de Paulina generó una reacción de asombro en el estudio, y Pedro, conocido por su humor, aprovechó para hacer un guiño comercial: “Teníamos un PNT de Chocolinas ahora”, refiriéndose a una publicidad del principal ingrediente de la chocotorta. Sin embargo, Paulina aclaró su postura: “No tengo ningún problema con Chocolinas. Me encantan. Pero no es contra la chocolina, porque es una galleta”.

Tal como anticipó la influencer en la charla, en su página web figura la receta de este postre. “Hablemos del postre salvador, ese que siempre te saca de apuros: la bendita chocotorta! ¿Tenés una reunión y no sabés qué llevar? La receta de chocotorta te saca de apuros, vienen tus amigos a tu casa y acabás de llegar del trabajo agotadísimo y ¿no sabés qué hacer? Chocotorta. Y así en cualquier ocasión. ¿Qué fruta noble la chocotorta no creen? No hace falta ser un gran repostero para poder hacer una buena receta de chocotorta. Cualquiera puede hacerla. En estos días, si tenés niños a tu cargo y ya no sabés cómo entretenerlos, hacer juntos esta torta fácil es un planazo. Es muy sencilla y entretenida”, destaca la cocinera en la presentación online.

Esta no es la primera vez que la influencer manifiesta su crítica por este postre local, sino que hace dos años incluso se viralizó un recorte en donde la cocinera decía frente a cámara: “Cuando trabajás en redes sociales hay cosas que evitás decirlas porque sabés que son polémicas. Yo me vengo guardando hace años esto que voy a decir. No me gusta la chocotorta”.

En 2020, este postre incluso había sido distinguido en una competencia culinaria. La preparación fue seleccionada como el Mejor Postre del Mundo, según una votación realizada a través de Taste Atlas, en el que superó a clásicos de la cocina mundial como el helado de pistacho italiano, el apfelkuchen alemán, los waffles belgas y el zserbó húngaro. En ese marco, el tradicional plato dulce fue elegido en un ranking global que contó con más de 63.000 votos. La chocotorta se transformó en un símbolo de la gastronomía local desde principios de los 80, siendo parte fundamental de los festejos de cumpleaños y eventos, máxime teniendo en cuenta la facilidad de su preparación, ya que incluso no necesita ningún tipo de cocción.