Rocco Posca, entre la música y la actuación: el sufrimiento detrás del éxito de ‘La Sociedad de la nieve’ y el apoyo de Favio, su padre

Rocco Posca afirmó que la película 'La sociedad de la nieve' marcó un antes y un después en su vida artística y personal (Foto: Instagram)

Desde su aparición en la película La sociedad de la nieve, la vida de Rocco Posca dio un giro total, al punto de volverse un antes y un después. El éxito no solo golpeó su puerta, sino que también impulsó su visibilidad en la pantalla y le abrió nuevos escenarios para su música, llevándolo a tocar en países como Chile, México, Perú y España, donde realizó su primera gira internacional. Sin embargo, en sus adentros, no todo fue tan brillante. La otra cara de la fama le mostró un duro presente, el cual incluso sufrió. Las exigencias y el ritmo intenso de la exposición lo llevaron a enfrentar momentos de agotamiento.

Aun así, los flashes y las cámaras no fueron un problema gracias a la influencia de su padre, Favio Posca. Desde chico, Rocco estuvo inmerso en el ambiente artístico gracias a la trayectoria del actor y humorista. Entre teatros y estudios de grabación, el joven fue incorporando el arte gracias a su familia. Y si bien no había muchos instrumentos en casa, siempre sonaba la música. Este entorno no solo le permitió explorar su propia vocación, sino también acostumbrarse a la exposición pública y al trato con la gente, que veía con frecuencia cómo saludaban a su padre en restaurantes o en la calle. Para él, lejos de ser algo incómodo, fue una parte natural de su vida familiar.

Así, entre la dualidad de la actuación y la música, a la espera de nuevas propuestas en el mundo del cine, aprovecha para desarrollar su carrera musical. Con más de diez años de trayectoria, el artista atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera. En ese contexto, desde hace cuatro años optó alejarse de la vorágine de la ciudad y vivir en medio de la naturaleza. Rodeado de ríos, árboles y montes, el cantante decidió residir en la localidad de Traslasierra, en la provincia de Córdoba. En ese refugio trabaja y produce sus próximos pasos en la industria.

La influencia de su padre, Favio Posca, fue fundamental en la carrera de Rocco, quien desde niño estuvo rodeado de música y teatro (Foto: Instagram)

- ¿El éxito de La sociedad de la nieve fue lo que te permitió vivir este presente?

- Fue un antes y un después. Me dio un montón de cosas, me sacó otras. Está bueno decirlo. Fue muy duro. Cambió mi vida radicalmente en cosas buenas y no tan buenas. Me movió el piso, me trajo mucha expansión, mucho aprendizaje, una familia nueva. Todos los chicos con los que compartí eso ahora son mi familia realmente. Mucha gente que siento extremadamente cercana, son los únicos que entienden realmente lo que vivimos ahí. Mirando para atrás, siento que es de las cosas más hermosas que me pasó en la vida.

- ¿Qué te quitó o qué extrañas del antes?

- Todos cambiamos mucho, crecimos muy de golpe en un montón de cosas. Cuando me fui a la montaña tenía 21 años recién cumplidos. Volví, un año y pico después. Pero sentía que habían pasado diez años. Eso, inevitablemente, te cambia el modo de vincularte con las cosas. Volví a mi vida muy distinto, no me hallaba. Durante todo un año me costó mucho insertarme en las cuestiones de la vida a la que tenía que volver. Quedé en un limbo. Después se acomodó todo y quedó algo hermoso.

Rocco Posca durante la grabación de 'La sociedad de la nieve' (Foto: Instagram)

- Te destacás tanto la música como en lo actoral, ¿qué te gusta más?

- Yo me siento completamente músico. Pero lo digo en mi modo de vincularme con la vida. Todo en algún lugar tiene que pasar por la música Cuando entro a un lugar siento la atmósfera desde un aspecto musical. Es el modo de decodificar la realidad. Inevitablemente soy actor, pero mi manera de actuar es muy musical. De hecho, siento que terminé de quedar en ese casting (de La sociedad de la nieve) cuando pude escucharle la voz de Moncho, el sobreviviente del que actué. Ahí entendí lo que tenía que hacer.

- ¿Y estás abierto a desarrollarte desde el lado actoral?

- Sí, si surgen proyectos. La actuación no depende de uno. Te tiene que llegar un casting o un proyecto. En cambio, en la música decidís hacer una canción, decidís hacer un disco y no depende de otro. En cuanto a la actuación dejo que lleguen. ¿Y si no llegan? No llegan.

A sus 25 años, Rocco Posca celebra el éxito de su primera gira internacional, incluyendo conciertos en Chile, México, Perú y España (Foto: Instagram)

- ¿Qué opina tu papá de tus proyectos y trabajos?

- Está re contento. Tengo una relación muy cercana con mi familia. Somos muy unidos. Es re loco porque mi viejo siempre le gustó mucho lo que yo hacía. Siempre él me impulsó mucho en ese sentido.

Rocco reflexionó sobre su crecimiento personal y profesional desde los 14 años, poniendo énfasis en disfrutar del proceso sin apegarse a expectativas (Foto: Instagram)

- ¿Te aconseja?

- No, confía un montón. Siempre charlamos y le cuento los caminos que voy eligiendo. Es re lindo poder contar con eso.

- ¿Te gusta lo que él hace?

- Sí, totalmente. Siempre puse música en sus shows. Metía guitarras, coros y siempre que están creando un show con mi madre me van contando lo que van haciendo y lo vamos charlando. Compartimos mucho todo eso. Estamos en contacto todo el tiempo.

- ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué cosas te nutrieron desde lo artístico?

- Mucha música siempre. No había instrumentos en mi casa, pero había muchísima música. Y también la música que hacía mi viejo para sus shows. También venían muchos músicos, porque él llamaba bandas para que le graben las canciones. Entonces siempre estuve en contacto con teatros. Y a la vez una vida muy natural. No era una cosa extraña. Tuve una infancia hermosa.

Rocco Posca destacó la unión y el apoyo de su papá en su carrera

- ¿Nunca te pesó ser el hijo de Favio Posca?

- No. Siento que mi viejo siempre fue muy querido por todo el mundo. Y siempre le trajo mucha alegría a la gente. Para mí, ser su hijo es re lindo. Las cosas que me llegan del entorno son re copadas. Somos muy parecidos. Y a la vez somos muy distintos. Y cada uno hace su historia. Él con el teatro, yo con la música. Compartimos un montón de cosas, pero a la vez son caminos distintos. No hay una exigencia. Quizás si me mandara a hacer shows míos de teatro, quizás ahí aparecería algo así. No lo descarto de que algún día quizás me den ganas.

- ¿En qué momento de tu vida estás?. ¿Cómo te viene este final de 2024?

- Estoy en un momento hermoso, toco en vivo hace 11 años. Empecé a mis 14. Tengo 25. A los 16 pude sacar el primer disco, después no paré, saqué Fervor, El Gaviota, pero siempre, a pesar de que me pasaban cosas hermosas, había que remar. Y de golpe, un poco a raíz de la película y de mi canción “Viento helado”, la gente empezó a descubrir mis discos y este año tuve la bendición de hacer mi primera gira. Estuve en Chile, México, Perú, España, toqué en Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Muchas primeras veces y en todos los lugares con muchísima gente, llenando. Las personas se sabían las canciones de mi primer disco, el segundo, el tercero. Una locura, una manifestación muy hermosa de algo por lo que trabajé mucho. También estoy un poco cansado, sinceramente. Fue muy intenso, muy de golpe y además me fui a vivir a Traslasierra, Córdoba.

Rocco Posca destacó cómo fue su infancia: "No había instrumentos en mi casa, pero había muchísima música" (Foto: Instagram)

- ¿Y qué te da Traslasierra que decidiste mudarte ahí?

- Mi último disco lo grabé ahí, en un estudio muy hermoso cuando me fui en 2020, antes de que cierren todo. Tuve la sensación de que quería vivir ahí en algún momento, pero imagina que en 20 años. Y de golpe llegó la pandemia y dije ‘no, esto es ahora’. Lo elegí muy conscientemente, quiero estar acá. No tiene un motivo racional, sino más bien un sentir. Es un lugar muy hermoso, vivo en el medio del monte. Es muy pacífico.

- ¿Y encontraste esa expansión para tus proyectos?

- Sí, siento que me aportó diversificar la energía en otras cosas, estar conectado con la tierra. Me permite volver a la ciudad enamorado, a tocar la guitarra y a subirme a un escenario como si fuera la primera vez. Me dio tiempo para crear un disco nuevo. Calculo que para mediados de marzo ya va a estar, aún no tiene nombre y tampoco tengo muy en claro qué canciones va a tener. Lo estoy armando de una manera diferente. Antes me metía en un estudio y grababa todo, y ahora estoy tan de gira que cuando voy a Buenos Aires grabo una canción. No entiendo muy bien qué disco estoy haciendo y me gusta esa sensación, me parece interesante.

Desde chico, el espectáculo invadió la vida de Rocco Posca (Foto: Instagram)

- ¿Qué soñabas a los 14? ¿Y qué soñás ahora?

- A los 14 tenía mucha expectativa. Quería que me vaya bien y rápido. Ahora no me pasa, me doy cuenta que mientras más conectado esté con la alegría de hacer lo que estoy haciendo es mejor. Si después se mueve o no ya no depende de mí. Estoy tratando de no proyectar. Pegarse a una idea es como privar que se abran cosas que quizás necesitas. Antes era insoportable, tenía esa ansiedad. Lo mejor fue renunciar a todas las ideas que tenía de cómo deberían suceder las cosas. Aunque hay veces que eso da mucho vértigo.