Stefi Roitman festejó en Disney el cumpleaños de 60 de su suegra: “Días inolvidables”

Stefi Roitman celebró el cumpleaños número 60 de su suegra Marlene Rodríguez Miranda junto a su familia (Instagram)

Esta semana Marlene Rodríguez Miranda, esposa de Ricardo Montaner y madre de Mau, Ricky y Evaluna Montaner, celebró sus 60 años. Por este motivo, toda la familia, incluyendo las parejas de sus hijos, viajaron con destino a los parques temáticos de Orlando, Estados Unidos. Y de esa troupe fue parte Stefi Roitman, mujer de Ricky Montaner, quien compartió unas postales en sus redes sociales.

“Días inolvidables, celebrando a mi suegrita y viviendo esto con ellos... No tengo palabras”, escribió la modelo sobre una foto, que compartió en sus historias de Instagram, en la que se la ve a Marlene rodeada por parte de su familia y también con un personaje disfrazado de Goofy, el clásico integrante del universo de Mickey Mouse.

También compartió otra imagen en la que aparece abrazada a Marlene y también a la modelo Sara Escobar, esposa de Mau Montaner, a la que le agregó la leyenda: “Te amo Lulitooo... Sos pura inspiración para mí”.

Stefi Roitman y su marido Ricky Montaner en Disney (Instagram)

Ricky Montaner, divertido en Disney (Instagram)

Stefi Roitman viajó a Disney junto a la familia Montaner, pero también con sus padres y su hermana (Instagram)

La dedicatoria no se limitó solamente a las stories, sino que Roitman también le escribió un extenso posteo en el feed a su suegra y al viaje que compartieron en familia, al que también se unieron sus propios padres y su hermana. “Cuatro días inolvidables que se suman a una lista de recuerdos que no podría borrar ni aunque lo intentara. Son estos los momentos que me hacen dar cuenta lo verdaderamente importante de la vida. Tenemos salud, estamos en familia, podemos juntarnos a celebrar, podemos ver la alegría en la cara de los demás, podemos valorarlo. Porque además de vivirlo, somos conscientes del regalo que significa todo esto”, comenzó Stefi.

“Lejos de darlo por sentado, me sigo emocionando. De hecho, creo que me sensibiliza aún más con el paso de los años… Genial vivir luchando por los sueños, queriendo alcanzar cada vez más metas y mirando para adelante, pero yo necesito también de este cable que me ata al presente y me recuerda que ya tengo todo lo que alguna vez soñé. Lo que venga extra lo seguiré celebrando y lo seguiré agradeciendo, porque también lo queremos”, siguió.

“Pero… las cosas más importantes de la vida son tu familia, la que elijas, tus amigos, salud integral, el buen humor, el amor en todo, actitud ante cada desafío y el TIEMPO. Les deseo tiempo de calidad con los suyos. Y a mi suegrita amada, el mejor de los años. Hasta los 120. Gracias a Dios por permitirnos experimentar esto en primera fila”, cerró la modelo en su posteo.

Marlene decidió compartir este posteo en sus stories y le devolvió la gentileza a su nuera. “Te amo mi Lulita. Qué buenos días. Que festejemos cada día de nuestras vidas”, escribió la mujer de Ricardo Montaner sobre una de las imágenes que publicó en su perfil.

Stefi Roitman con sus padres, su hermana y su marido en Disney

A comienzos de octubre, el oeste de Florida se vio golpeado por el Huracán Milton, que llegó a tener categoría 5. Si bien la situación llegó a su fin, los destrozos fueron grandes. Stefi Roitman, quien vive en Miami desde que comenzó su relación con Ricky Montaner, compartió en sus redes sociales cómo vivió este evento meteorológico con su marido y su familia que, casualmente, viajó para visitarla.

En sus historias de Instagram, la modelo hizo partícipes a sus 3 millones de seguidores acerca de cómo atravesaron este momento. “Los mantendremos informados. Gracias por sus mensajes, todo va bien por ahora”, escribió en un video en el que se escuchan los fuertes vientos que golpearon la zona y el ruido del agua. En medio de esto, sus papás y su hermana viajaron a Miami con la intención de celebrar el cumpleaños de su padre, pero la aventura familiar no salió como esperaban y Stefi dejó un emotivo mensaje en sus stories.

“Con el cumpleañero. Mi papito hermoso. Te amo”, comenzó el saludo. “Hoy celebramos fuera hasta que nos tuvimos que encerrar por la llegada de Milton, nuestro no esperado ni querido invitado”. Para festejar este nuevo año de vida tenían planeada una celebración que se vio frustrada por la alerta: “Se pospone la fiesta sorpresa que habíamos armado para hoy, pero estamos infinitamente felices de estar juntos hoy, acá, con salud y amor. En familia”, sumó.