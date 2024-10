Guido Süller subió una foto desde el hospital y generó preocupación: qué le sucedió

La palabra de Guido Süller sobre los estudios que se realizó

Siempre activo en las redes sociales, Guido Süller esta vez generó preocupación entre sus seguidores tras publicar en sus historias de Instagram una foto desde el hospital. Ahí se lo veía en bata y con un texto escueto que decía “estoy bien”. Sin embargo, la imagen causó un impacto y ante las repercusiones y teorías sobre su situación, el mediático habló con Teleshow para llevar tranquilidad y además destacó la importancia de hacerse estudios médicos.

Guido habló con este medio acerca de los estudios que tuvo que atravesar y detalló cómo vivió cada momento de la experiencia. “Acá estoy. Ya me intervinieron, me hicieron los estudios. Fue una endoscopía más una colonoscopía, las dos al mismo tiempo, aprovechando la sedación y la anestesia, o sea, te duermen completamente”, explicó, aún marcado por los nervios que sintió antes de entrar a la sala de procedimientos. “Fue un momento de mucha tensión, muchos nervios. Tenía mucho miedo y lo marqué, porque me hicieron llenar un montón de papeles, un montón de papeles y digo ‘¿por qué tanto?’. Es como que el hospital se cubre ante alguna posibilidad de que algo salga mal”, relató.

A pesar de la ansiedad previa, Süller agradeció al equipo médico que lo acompañó durante el proceso: “Quiero agradecer al equipo médico. Excelente la contención que me dieron los profesionales, no sentí nada ni me dolió nada”, afirmó. Sin embargo, confesó que la preparación para la colonoscopía fue dura. “La preparación previa a la colonoscopía es horrible porque tenés que tomar cuatro litros de laxante. Imagínate lo que es eso. El laxante es aceitoso, es salado, te da náuseas, estás toda la noche sin dormir, 24 horas sin comer. La previa es espantosa, pero después te duermen y no sentís nada”, compartió con Teleshow, resaltando las incomodidades del proceso.

La foto que compartió Guido en sus historias de Instagram que generó preocupación (Foto: Instagram/guido_suller)

Durante la intervención, el médico descubrió dos pólipos en el intestino, los cuales fueron extraídos para realizar una biopsia. “El médico me contó que encontró dos pólipos en el intestino. Los extrajo para hacer biopsia y en 30 días tengo los resultados, pero que me quede tranquilo, me dijo”, explicó, admitiendo que el tiempo de espera será difícil para él. “Le digo ‘Yo voy a estar muriéndome de nervios 30 días pensando que tengo algo malo’ y me contestó ‘No, no, no tenés nada malo, pero hay que estudiarlos igualmente, hay que estudiarlos’”, recordó, transmitiendo la incertidumbre que sentía.

Finalmente, Süller reflexionó sobre su relación con la salud y el constante apoyo de su público. “Acá estoy, peleándole a la vida y resurgiendo como el ave fénix y contándole mis cosas, porque sé que la gente me quiere y que le importa mi salud”, aseguró, reconociendo que, aunque esta experiencia fue preventiva y menos compleja, ha pasado por momentos extremos en el Hospital Austral, siempre luchando por su vida. “Esto fue menos. Pero fue una precaución. En realidad no me lo iba a hacer si no me indicaban que lo haga, porque no es agradable. Pero es la salud y hay que cuidarla y hay que atenderla”, concluyó.

Guido Suller habló de su problema de salud en Patria y Familia (Video: Luzu TV)

Por otro lado, Guido habló al aire de Patria y familia, el programa de Luzu TV, que está conformado por Anita Espósito, Fede Popgold, Cami Mayan y Lucas Spadafora, donde reveló los detalles de su visita médica y los procedimientos que le realizaron.

“La semana pasada, me empecé a sentir mal. Tenía problemas gastrointestinales, se me inflaba la panza, me dolía…”, explicó Süller en el programa. Según relató, el malestar se intensificó al punto de que decidió acudir a la guardia del Hospital Austral, donde los médicos recomendaron realizarle estudios con celeridad: “Me dijeron que urgente me tenía que hacer una endoscopía”, especificó.

Como parte de los procedimientos, Süller debió someterse además a una colonoscopía, estudios que permitieron a los médicos evaluar su sistema digestivo. Confesó que nunca antes se había sometido a una endoscopía, un estudio que genera inquietud para muchas personas. “El tema es ese fantasma que hay detrás de las endoscopías después de lo que le pasó a una periodista muy conocida. Pero yo le recomiendo a todo el mundo que se lo haga porque te dicen si estás sano o enfermo”, comentó, con la intención de llevar tranquilidad a sus seguidores.

Con su estilo característico, relató la experiencia de forma cómica: “Me atravesaron desde la boca hasta el ano”, dijo entre risas. Su compañero de programa, Spadafora, no dudó en corregirlo: “No, no hicieron eso, Guido. Te entraron por dos lados distintos”, aclaró, a lo que el arquitecto respondió con humor: “Claro, uno fue por atrás y otro por adelante”.

Guido Süller detalló como fue el proceso (Video: Luzu TV/Patria y Familia)

“La cirugía no duele nada, pero la previa es espantosa. Tuve que tomar un bidón de cuatro litros de laxante, tenes que tomar de a un litro, ves que va bajando, pero no terminás nunca”, contó acerca del proceso preparatorio, que por lo general se realiza el día anterior. “Es aceitoso, es salado y yo le puse un sobrecito de jugo de ananá porque no se podía tomar”, confesó.

Durante su relato, y ante lo crudo de su testimonio, sus compañeros lo interrogaron sobre diferentes cuestiones de la intervención. A pesar de los nervios, el mediático describió su experiencia de forma distendida, haciendo chistes sobre el efecto de la anestesia. “Les recomiendo que también se lo hagan porque no sentí absolutamente nada. Estaba totalmente dormido. A mí me gusta resistirme, porque como estoy nervioso, hablo y hago chistes, pero me inyectó y sentí como un calor… es como morirse”, bromeó, aliviando la preocupación de sus seguidores con su característico sentido del humor.

En el mismo sentido, contó cómo se preparó para la intervención: “Me puse perfume francés en la cola”. Esta declaración generó los gritos de sus compañeros de trabajo, sin embargo, el arquitecto no tuvo reparos en seguir con su anécdota: “Tengo un perfume francés excelente que lo uso solo para ocasiones especiales”. En todo momento, el ex comisario de abordo aseguró que salió todo bien, pero que su mayor preocupación era tener un accidente escatológico durante el proceso. Algo que, al menos según su relato, no sucedió.