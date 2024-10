Martín Pepa, el ex Gran Hermano, fue confundido con el polista vinculado a Pampita: los memes en las redes y su reacción

Martín Pepa, el ex Gran Hermano, y Pampita Ardohain: unidos por una confusión

En los últimos días, surgieron rumores sobre un posible romance entre Pampita y un hombre llamado Martín Pepa, lo que generó gran confusión en las redes sociales hasta que se aclaró la situación: el hombre vinculado con la modelo no es el ex participante de Gran Hermano, conocido por su peculiar compra de 15 kilos de lechuga en 2011, sino un reconocido polista de la alta sociedad, que trabaja para un magnate australiano. Sin embargo, a esa altura las redes ya habían hecho su trabajo, con memes y los más variados comentarios sobre el romance que no fue.

La confusión comenzó cuando Pampita fue vista en un palco del Teatro Colón, donde asistió a un espectáculo de jazz del grupo Escalandrum, acompañada por el polista y un círculo cercano a él. Tras la viralización de una foto juntos, y cuando trascendió el nombre poco común, muchos asumieron que se trataba del ex Gran Hermano, generando una ola de especulaciones, entre la ironía y el estupor.

La reacción en redes a la relación de Pampita con Martín Pepa (Captura de X)

Las redes se hicieron un festín con la confusión

Pampita fue vinculada con un polista oriundo de La Pampa, como ella

Pepa, el ex participante del reality, reaccionó con humor y algo de resignación ante la situación: “Estoy de viaje, pero prefiero no hacer nota de eso jeje”, le dijo por escrito a Teleshow desde Miami, disfrutando de las playas y el calor de la ciudad costera. Cabe recordar que el ex joven se volvió viral en el año 2011 durante su estadía en la casa gracias a su famosa compra de lechuga, algo que tuvo una remake en esta comedia de enredos.

Esta divertida confusión no hizo más que devolver al ex Gran Hermano al centro de la conversación pública. En los diferentes memes que inundaron la red social X, no tuvieron reparos en bromear con la situación: “El único Martín Pepa que conocen los reales es el de los 15 kilos de lechuga. Mi primer ídolo”; “¿Cómo vas a comprar 15 kg de lechuga?”; “¿Cómo es posible que haya dos Martin Pepa en argentina”; fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas, sorprendidos tanto por la súbita aparición del joven como por lo asombroso de la coincidencia.

Los internautas también recurrieron a su perfil de Instagram, a preguntarle si efectivamente estaba con Pampita. Su última foto, de paseo por Miami, se inundó de preguntas pero ahí también optó por no contestar.

Los internautas no podían creer que hubiese dos personas con el mismo nombre

Los memes se enfocaron en la compra de lechuga

Quién es el Martín Pepa que fue visto con Pampita

En Intrusos (América TV), dieron detalles acerca de la vida del hombre y el vínculo que existiría con Carolina. “Tiene cuatro hermanos, nacidos los cuatro en Intendente Alvear”, comenzó a decir para luego dar detalles acerca de la familia Pepa. Al parecer proviene de una familia “muy amorosa y humilde”, pero actualmente ninguno de ellos vive en el país y tan solo viajan para realizar trámites del campo.

“Hicieron el secundario en el colegio Saint George. A Martín siempre le costó el estudio, pero era muy bueno para los deportes”, detalló acerca de la infancia del hombre y luego agregó: “Martín vive hace 20 años en Estados Unidos. Es la mano derecha de un magnate australiano llamado James Packer, es un tipo de alto nivel, fue novio de Mariah Carey”. Al parecer, la conexión con la conductora va más allá de compartir provincia, y se remonta a la adolescencia: “El grupo de amigos de la primaria de Martín se fue de viaje de egresados con Carolina cuando todavía no era Pampita. Se podrían haber conocido hace mil años, siempre estuvieron a punto de cruzarse”.

Tras las declaraciones de Záffora, Pampito, otro de los panelistas del programa, habló del vínculo familiar que existiría: “Tiene una relación desde hace muchos años por una fundación que era del hermano de Pepa. Hace muchos años se dijo que habían tenido una relación. Es muy familiar, de hecho estaba la hermana y la madre en la Peregrinación a Luján”.