Myriam, la madre de Leandro Paredes, cautivó a todos en su encuentro con Susana Giménez

Myriam, la madre de Leandro Paredes fue tendencia en las redes: su divertida reacción cuando Susana le preguntó por su marido

En el especial del Día de la Madre organizado por Susana Giménez, las emociones no tardaron en aflorar cuando la diva invitó a su living las madres de algunas de las estrellas de la Selección Argentina que salieron campeones del mundo. Así, poco a poco, cada una de ellas comenzó a detallar anécdotas de la infancia de los futbolistas, en donde repasaron los esfuerzos que realizó cada una para cumplir el sueño a quienes hoy brillan en el fútbol internacional como en nuestro equipo nacional.

Pero una de las que se llevó todas las miradas, e incluso su nombre también fue tendencia en las redes sociales fue Myriam Benítez, madre de Leandro Paredes, quien compartió no solo detalles íntimos sobre la infancia del actual jugador de la AS Roma, sino también sobre su propia vida, detalles y declaraciones que no pasaron por alto quienes seguían las instancias del ciclo.

“Vamos a seguir con la mamá de Paredes, que son íntimos, siempre están juntos”, comenzó a detallar la conductora, tras lo cual de inmediato expresó que “vos sos una bomba sexy”, para luego consultar sobre sus orígenes: “¿Sos paraguaya?”, fue la consulta, a lo que ella contestó en forma afirmativa, para luego Susana ahondar más y preguntar si su marido también era de esa nacionalidad, ante lo que categórica, la invitada expresó: “No tengo marido, gracias a Dios”. acompañado de una sonrisa y las risas de quienes se encontraban a su alrededor. La reacción de Susana también fue categórica: “Qué suerte”.

Leandro Paredes junto con su madre, Myriam Benítez

Tras ello, indagó la conductora sobre el color de ojos del jugador y la mujer fue entonces que explicó que “el padre tiene esos ojos”, para luego revelar aspectos desconocidos de los primeros años de su hijo, especialmente su pasión innata por el fútbol: “Era terrible, era fútbol y solo fútbol, comer con la pelota ahí. Empezó a caminar a los ocho meses por seguir una pelota, imaginate vos”, contó, al destacar cómo desde muy pequeño el deporte parecía ser el centro de su vida.

“Colegio cero, era sólo fútbol”, continuaba la mujer explicando, ante lo que luego contó que cuando Leandro tenía cuatro años, su hermana mayor lo llevó a jugar al baby fútbol y que de inmediato le avisaron que jugaría ese mismo sábado, y fue en ese momento cuando nació el apodo que lo acompañó durante su infancia. “A él le decían ‘El Cebolla’”, reveló Myriam, explicando que el apodo surgió porque solía vestirse como uno de los “cebollitas”, en referencia a la famosa tira infantil de la época. Desde entonces, todos en su entorno comenzaron a llamarlo así: “Llegó el Cebolla”.

Myriam, la madre de Leandro Paredes, cautivó a todos en las redes sociales

Pero la participación de Myriam no solo generó emoción y risas en el programa de Susana Giménez, sino que también causó revuelo en las redes sociales. Los usuarios no tardaron en reaccionar con una avalancha de comentarios y memes, destacando la presencia y carisma de la mujer. Muchas de las publicaciones coincidieron con las observaciones de la diva, elogiando su belleza y energía. Comentarios como “Pasen el Instagram de la mamá de Paredes” y “Por favor, lo hermosa que es la mamá de Paredes” se multiplicaron en plataformas como Twitter e Instagram.

Su simpatía frente a las cámaras y su revelación personal conectaron con el público, pero fue su apariencia lo que más destacó entre los usuarios. Frases como “Qué linda mujer es la mamá de Paredes” o “Lomazo de la mamá de Paredes, por dios de ahí sacó todo” dominaron las redes, al resaltar no solo su personalidad, sino también su presencia física, que no pasó inadvertida para nadie. Los memes y ocurrencias reflejaron el tono de humor que caracteriza a las interacciones en redes sociales, mostrando cómo la madre de una de las estrellas del fútbol argentino también logró conquistar a la audiencia.