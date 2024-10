Natalia Borges, ex de Pocho Lavezzi, mostró los mensajes que él le mandaría: “Su novia fue mamá, así que avísenle”

Polémica con Natalia Borges, la ex de Pocho Lavezzi: "No me gusta cuando hombres casados me escriben" (Video: Instagram, Natalia_borges)

A mediados de 2022 Pocho Lavezzi y Natalia Borges se separaron, luego de tres años en pareja. El tiempo pasó y en julio de este año el exfutbolista se convirtió en padre de Vittorio, su segundo hijo y el primero fruto de su relación con María Guadalupe Tauro. Sin embargo en la tarde del domingo la expareja del exjugador irrumpió en sus redes para asegurar que él continúa mandándole mensajes e incluso mostró algunos de estos.

“Su novia y mamá de su bebé me bloqueó, así que tal vez vosotros puedan avisarle. No me gusta cuando hombres comprometidos me escriben”, lanzó la modelo brasileña desde sus stories, mientras mostraba lo que Pocho le habría escrito por mensaje privado. “¿Cómo estás? Te pienso y espero que te encuentres súper bien. Beso”, puso.

Además, aparece enviado un video con la canción Beso (Fruta fresca) de Carlos Vives y MichaelBM con la leyenda “de repente mi vida comenzó a sonar así”. Allí se hace hincapié en la letra del popular tema: “Que como tú no hay ninguna/ Que lo digan en la China/ Que digan en la luna/ Sí, sí, sí/ Que este amor es tan profundo/ Que tú eres mi consentida/ Y que lo sepa todo el mundo”. Una declaración que consiguió que la expareja del exfutbolista se despache desde Instagram.

Natalia Borges expuso el mensaje que Pocho Lavezzi le habría enviado en las redes (Instagram, Natalia_Borges)

La fuerte reacción de la modelo no pasó desapercibida para sus seguidores y recibió críticas, lo que terminó en un descargo que grabó directo a cámara. Incluso mostró un mensaje de Valentina Tauro, hermana de Guadalupe Tauro, la actual pareja del exdelantero. “Sos una mugre de persona. Todo te va a volver. Dejá de molestar a la familia de mi hermana. Ridícula si tanto te interesa comunicarlo”, mostró. Su tremenda respuesta: “Esa es la familia. ¡Intenté avisarle, mi amor pero me bloqueó! ¡Esta volviendo a ellos! El karma es una bitch!”.

Natalia Borges habló tras exponer los mensajes que Pocho Lavezzi le habría enviado: “Eso pasa desde hace mucho tiempo”

Después, Natalia Borges siguió despachándose contra su expareja. “Gracias a todos los que me están escribiendo mensajes muy lindos. Yo decidí hacer eso porque, la verdad, esperé un montón para hacerlo porque eso pasa desde hace mucho tiempo. Estaba embarazada y yo respeto aunque no me respetaron. Yo soy una mujer de verdad, digo siempre la verdad y me sentía como una boluda en participar de todo eso y no ponerlo acá. Yo intenté avisarle en privado porque pensé que ahí sería mejor, pero me bloqueó porque pienso que no le importa nada de él o de lo que pasa”, lanzó.

“Yo solo quiero con todo esto que no me pase más. Si eso no me vuelve a pasar, ya está”, aseguró, con lentes de sol en un video en blanco y negro. “Y a las dos personas que me escribieron diciendo que yo quiero atención, te quiero recordar que tenía muchas razones para hablar antes y nunca lo hice porque no tendría tampoco la fuerza para hacerlo”, aseguró la mujer.

“Le pedí a él también que no me escriba un montón de veces. Si continúa así yo voy a ‘meter’ todo, no solo el último. Todo. Así que mejor que estén tranquilitos. No mujeres contra mujeres, sino mujer con mujeres. Ojalá los hombres tuvieran mujeres como yo, así los hombres estarían más tranquilitos. Más ‘respetadores’ (sic) y que no hagan tantas cagadas como hacen con tanta tranquilidad porque merecemos respeto”, concluyó, filosa.