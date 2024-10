La contundente respuesta de Lauty Gram al posteo de la China Suárez en el que niega estar de novia

La contundente respuesta de Lauty Gram a la publicación de la China donde afirma que está soltera

Una reciente ola de indirectas en redes sociales entre la China Suárez y Lauty Gram dejó en claro que, al menos por el momento, no hay romance entre ellos y desató muchas especulaciones entre los internautas. Todo comenzó cuando la actriz decidió usar su cuenta de Instagram para desmentir los rumores que circulaban sobre un supuesto noviazgo con el artista urbano, y lo hizo de manera contundente, señalándolo como “mentiroso”.

“No estoy de novia”, expresó Eugenia días atrás sobre su situación sentimental a través de una historia en su cuenta de Instagram. En la publicación, la actriz negó categóricamente estar en pareja. No solo desmintió la relación, sino que explicó los motivos de su soltería: “Y no lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta, que se muera por mí y me haga la vida más feliz”, lanzó Suárez, evidenciando cierto malestar.

Esta desmentida llegó tras semanas de especulaciones por parte de los fanáticos sobre un posible romance entre ambos, alimentadas en parte por la presencia pública de la pareja en diferentes eventos y por las propias publicaciones de Gram en las redes sociales, donde se los veía juntos y felices.

La respuesta de Lauty Gram al mensaje que dejó la China Suárez

A raíz de esta publicación de la China, la respuesta de Lauty Gram no se hizo esperar. A través de su propia cuenta de Instagram, el artista publicó una imagen que muchos interpretaron como una respuesta directa a las declaraciones de Suárez. En la foto, se lo ve relajado, recostado en una reposera, mostrando su brazo izquierdo tatuado, acompañado de una frase: “Soltero sin apuros”. Y es que aunque Lauty no mencionó explícitamente a la actriz en su publicación, el mensaje fue interpretado como una forma de responderle a lo que ella había expresado antes.

Cabe destacar que semanas atrás el artista fue abordado mientras ingresaba al cine para ver Linda, la nueva película de Eugenia, y habló bastante del vínculo entre ambos.

La foto que Lauty Gram subió junto a la China Suárez

En primer lugar confesó que ya había visto la película: “Creo que es la tercera vez, me la sé de memoria”. Y consultado sobre la actuación de su supuesta pareja, no dudó en halagarla y llenar de elogios al largometraje: “Hermosa, como siempre. Perfecta, espléndida, inigualable, muy hermosa. La verdad 10 de 10 su actuación, 10 de 10 la película”.

Y también enfrentó los rumores de romance que circulaban por entonces: “No soy una persona que le guste figurar o querer salir en todos lados. No tengo la necesidad de salir con ella, de subir una foto o un video con ella”, aseguró el cantante.

Lauty Gram habló de su relación con la China Suárez

“¿Por qué no se podría blanquear?”, fue la pregunta de la cronista. “No es el momento todavía”. Cabe recordar que la actriz es madre de tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, por lo que no sería descabellado pensar que esta decisión tiene que ver con ellos, pero el cantante dejó en claro que no es así: “No tiene nada que ver los nenes, simplemente siento que no es el momento. Cuando llegue el momento lo blanquearemos”.

Ante la consulta de su relación con los pequeños, Lauty aprovechó para volver a llenar de dulces piropos a la China: “Los conocí, son un amor de personas, están muy bien criados por una muy buena madre y la verdad es que eso se nota mucho”. A lo largo de la entrevista se lo notó tranquilo, seguro de sus palabras y con mucha emoción al hablar de la también cantante. “Ya se dará. Ojalá que se dé”, concluyó, manifestando sus intenciones de hacer público su amor. Algo que con el correr de las semanas y a la luz de los hechos parece haber quedado en una expresión de deseos.