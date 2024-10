El rotundo elogio de Alejandro Awada a su hermana Juliana: “Fue la mejor primera dama de la historia”

Alejandro Awada habló de su hermana Juliana: "Fue la mejor primera dama" (Bondi - #AngelResponde)

Actor de dilatada trayectoria y una voz siempre interesante para escuchar, Alejandro Awada visitó el canal de streaming Bondi y allí habló de todos los temas. De su profundo currículum como intérprete, con sus recordados papeles en Historia de un clan, Iosi el espía arrepentido, o el reciente estreno de Transmitzvah, dirigida por Daniel Burman. Y también analizó como pocas veces antes la relación con su hermana Juliana, esposa de Mauricio Macri, y se deshizo en elogios sobre su rol de primera dama entre 2015 y 2019.

En diálogo con Ángel de Brito para #AngelResponde, el actor contó por qué hizo silencio durante el período en el que su hermana era una de las mujeres más observadas de la Argentina. “Me preguntaban por ella todo el tiempo, hasta que dije basta y me tuve que correr”, explicó Alejandro, al referirse a la presión mediática que lo rodeaba por su parentesco con la primera dama.

Por su parte, Juliana siempre mantuvo un perfil bajo y fue reconocida por ese carácter reservado, a pesar de haber estado en el centro de la vida pública durante el mandato presidencial de su esposo. Y sobre cómo vivió Juliana su rol, tanto en la campaña como en la presidencia, su hermano no escatimó en halagos: “Lo hizo maravillosamente bien. Es una mujer espléndida”, afirmó, remarcando que su hermana siempre ha sido una persona auténtica, tanto en público como en privado. “Es tal cual se expresa, se ve. No es distinta en interiores. Es así de bella, generosa y amorosa”, agregó, destacando su coherencia y sencillez. Y fue por más.

“Para mí fue la primera dama más exitosa de la historia”, afirmó de manera contundente, y agregó cuál considera que es uno de los mayores logros de Juliana: “Lo que se le valora es que no se contaminó”, comentó, haciendo referencia a cómo supo mantenerse al margen de las polémicas que suelen rodear al poder, y que incluyen al seno íntimo de la familia, ya que es reconocida la simpatía de Alejandro por el peronismo.

El amor de Alejandro Awada por su hija Nai

El actor estuvo recientemente en una entrevista con Infobae, donde se presentó con la otra Awada famosa: su hija Nai. “¿Qué te da orgullo de mí?”, le preguntó y, sin dudar, ella subrayó la integridad y los valores que Alejandro siempre le inculcó. “Lo buena persona que sos”, destacó la joven, al mencionar que su educación, basada en la cortesía y el respeto, es una característica que valora enormemente en su padre.

Durante la participación de ambos en el especial #VivaLaFamilia, Nai remarcó la importancia de estas cualidades en una sociedad donde, según ella, la educación parece estar ausente. “Vamos a ser puntillosos. Lo que más me da orgullo de vos es lo educado que sos. Creo que si hay algo que falta hoy en la sociedad es educación. Y vos sos de la vieja escuela. Decís ‘Gracias; Permiso; Hola; Muchas Gracias’ Y eso me da muchísimo orgullo, porque no hay persona que no me hable bien de vos”.

Con la mirada nublada por la emoción, Alejandro, tomó la palabra, clavó los ojos en los de su hija, y expresó: “Me gusta mucho cómo te está yendo, cómo estás trabajando, hacia dónde estás yendo. Estoy orgulloso de vos. De todo punto de vista: como mujer, como persona, como actriz”. Al escuchar a su padre, la joven se emocionó y no pudo más que agradecer sus palabras. “Te amo, papi”, le devolvió.